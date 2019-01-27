بعض الهدايا الرقيقة لشخص محروم من النوم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يعاني معظم الناس من الحرمان من النوم بسبب انشغالهم بالعمل اليومي ومتطلبات الحياة ورعاية الأطفال، وبما أن موسم الاحتفالات قد اقترب وسنقدم الهدايا بمناسبة قدوم العام الجديد، إليك بعض أفكار الهدايا الرقيقة والفعالة جدا والتي تناسب أي شخص مرهق وبحاجة لنوم عميق.

1- جهاز لامتصاص الضوضاء الخارجية جهازBose Noise-Masking Sleepbuds

يطلق هذا الجهاز الذي يوضع على الأذنين مثل السماعات موسيقى ناعمة مهدئة لتغطي على الضوضاء الصادرة من الشارع أو شخص يشخر بجانبك أو جارٍ مزعج، ويمكن لمرتدي الجهاز ضبط المنبه ولا يسمعه أحد غيره، وهو من أفضل الهدايا التي تمنح الهدوء والراحة.

2- لحاف وطاقم سرير Greyleigh Whigham 3-Piece Duvet Cover Set

يعتقد أن الأزرق أفضل لون يساعد على النوم لأنه يمنحك شعورًا بالهدوء، وهذا الطاقم المكون من لحاف ومفرش سرير إضافة لأغطية الوسائد سيوفر للشخص راحة تامة واسترخاء مضمون.

3- شمعة معطرة Homesick Scented Candle

استعدي لنوم عميق بطريقتين هامتين وهما: الإضاءة الخافتة التي تعمل على استرخاء الجهاز العصبي، والطقوس المسائية المهدئة مثل إضاءة شمعة معطرة بعطر مريح.

3- ستائر لحجب الضوء Nicetown Blackout Curtains Panels for Bedroom

لنوم عميق يجب أن تكون الغرفة مظلمة قدر المستطاع، ولذلك يجب حجب الأضواء الخارجية باستخدام ستائر حجب الضوء، وهي من أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها لشخص عزيز.

4- ملاءات أسرة Bedgear Dri-Tec® Performance Sheet Set

أغطية فعالة للحفاظ على درجة حرارة جسمك، وهي مناسبة للنوم لأنها مصنوعة من أقمشة خفيفة جيدة التهوية، تسمح للهواء بالمرور بحرية وتقلل الاستيقاظ وأنت مبللة بالعرق.

5- غطاء قطني وصوف خفيف الوزن Cotton & Wool Lightweight Throw

ينصح الخبراء تغطية الجسم بعدة أغطية خفيفة الوزن بدلا من غطاء واحد ثقيل وهذا الغطاء خفيف وعالي الجودة.

6- نظارة لحجب الضوء الأزرق Felix Gray Anti-Blue Light Glasses

يعيق الضوء الأزرق الخارج من الكمبيوتر أو الهاتف إطلاق الجسم لهرمون الميلاتونين ويجب تجنبه قبل النوم بساعتين على الأقل من خلال ارتداء نظارة حاجبة للضوء الأزرق، لذا تعتبر هذه النظارة هدية مناسبة تمنح صاحبها صحة العين وراحة قبل النوم.