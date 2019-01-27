سيدتي .. احذرى هذا النوع من الرجال

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يوجد انواع من الرجال الذين يمثلون دور الأنسان المتوحش أو أنسان الغابة وأكثر شىء فظاعة فى الحياة هو الإرتباط بإنسان قاسى

تهدف كل امرأة ان تجد الرجل المناسب الذى يمكنه مشاركتها فى الحياة ويمكن ان تعتمد عليه ليكون الزوج والحبيب والحارس من اخطار العالم الخارجى، لكن يجب ان تحترس المرأة وهى تختار هذا الرجل حيث توجد انواع من الرجال تكون خير مثال للرجل النموذجى الذى ترغب كل امرأة ان تهب له حياتها،وعلى النقيض هناك انواع اخرى من الرجال الذين يعتبرون نقمة على المرأة ويمكن ان يحولوا حياتها الى جحيم لا ينطفى.

لذلك عليك ان تتعرفى عليهم جيدا حتى لا تقعى فى براثنهم:

1-الرجل الذى لا يرضيه اى شىء

بعض الرجال ليس لديهم قناعة بأى شىء او اى شخص فى الحياة وهم دائما ناقمين على الدنيا.هذا النوع لا يرضى عن زوجته مهما فعلت او ضحت من اجله.

دائما يرى ان زوجته ينقصها الكثير حتى تصل الى المثالية.فمثلا اذا كانت زوجته ممتلئة قليلا يراها وكأنها فيل لا يحتمل.

واذا تحدثت اليه حتى لايشعر بالوحدة يراها كأنها ثرثارة لا تتوقف عن الحديث.اذا وضعت المكياج حتى تكون اكثر جمالا يشعر بالإشمئزاز وغير ذلك دواليك.الحل هو ان تتجنبيه كى تريحى نفسك واعصابك.

2- الرجل شديد الحساسية المعقد

هذا النوع يتحول الى رجل بائس ويائس عندما تحدث له اى مشكلة فبدلا من ان يواجه تلك المشكلة ويحاول ايجاد الحل المناسب لها، يستمر فى الندم والإحساس بالضعف والإنكسار ويظل هكذا لفترات طويلة قد تستمر لسنوات.

يصنف علماء النفس هذا النوع من الرجال بأنه شخص اتكالى يمكن ان يتخلى عن دوره كرجل ويعتمد كليتا على زوجته بدلا من ان تعتمد هى عليه.

ايضا يكون شخص انسحابى لا يشارك زوجته او اى احد فى القيام بخطوات ايجابية انما ينسحب مثل الجبناء، لذا على كل امرأة ان تبتعد عنه حتى لا تجد نفسها وحيدة رغم وجوده المزيف بجوارها.

من المعروف ان المرأة كائن ضعيف و تريد رجل قوى يساعدها ويكون دائما بجانبها.

3- الرجل الذى يدمن حب الرياضة

يوجد خيط رفيع بين الرجل العظيم الذى يحب الرياضة كنشاط مفيد للياقة الجسم والرجل الغريب الذى يعانى من هوس حب الرياضة وتسيطر على حياته مثل المدمن الذى تسيطر عليه المخدرات.

وهذا النوع من الرجال يزيد حبه للرياضة عن حبه لزوجته حيث يفضل ان يشاهد مباراة رياضية على ان يقضى وقت لطيف مع زوجته.

اعلمى ان هذا الرجل لا يهتم لأى شىء الا لنفسه وحبه المريض للرياضة، ويمكن ان يهمل بيته ويلقى بالأعباء المنزلية عليك ولا يهتم بحيرتك فى رعاية صغيرك الذى قد يبكى ولا تهتز لأبيه شعرة تجاهه.

كل ما يحتاج اليه هذا الرجل هو ايجاد الوقت لتناول ما لذ وطاب من الطعام المفضل له ومشاهدة التلفاز والإستمتاع ببعض الهدوء لأنه انسان يحيى لنفسه فقط.

انتبهى ان تتحولى الى شخصية تشبهه وان تضطرين ان تشاهدى ما يشاهد من مباريات وتنسى ما تفضلينه انت.

احذرى من ان تصبحى مجرد طاهية وخادمة له ولإصدقائة الذين يعتاد دعوتهم لمشاهدة جميع المباريات معه حيث يفضل الوقت الذى يقضيه معهم على الوقت الذى لايقضيه معك.

4- الرجل الذى يلعب دور الطبيب النفسى والمنجم معا

هذا الرجل يتخيل انه فرويد، دائما يقضى وقته فى التفكير دون ان يفعل اى عمل بناء، ويعتقد انه قد قام بتحليلك نفسيا وكشف كل خبايا شخصيتك بمجرد النظر فى عينيك ولو لمرة واحدة ويعلم ما يمكنه عمله لإصلاح عيوبك الشخصية ودائما يراقب كل تحركاتك من بعيد وينظر اليك كقطعة من الفخار المكسورة وانه هو من سيقوم بإعادتك الى الوضع الطبيعى.

الشىء المحزن والمضحك فى نفس الوقت هو ان هذا النوع لا يجد من يصلحه ويعالجه من مرضة.

لذلك عليك ان تبتعدى عنه حتى لاتصابين بالجنون الحقيقى وتفقدى ثقتك بنفسك لأن هذا الاسلوب سوف يسبب لك متاعب وانهيارات نفسية مع مرور الوقت.

5- الرجل الذى يفوقك جمالا

ليس هناك شىء يجرح المرأة ويهين كرامتها أكثرمن ان تكون بجوار زوج يفوقها جمالا، حيث تبدو بجواره شاعرة بالخجل والغباء.

وذلك لأن المرأة بطبيعتها تحب ان تشعر بجمالها امام زوجها وان تسمع منه كلمات الإعجاب والإطراء عن جمالها، منه ومن جميع من حولها من الناس.

لكن اذا كان الزوج هو الأجمل سيكون هذا الوضع قاسى على قلبها وسيشعرها بالحرج لمجرد ان تسمع من الناس ان زوجها اجمل منها او تسمع انه كان يستحق امرأة اكثر منها جمالا او انها لا تستحقة.

وغير ذلك من المتاعب التى سوف تواجهيها مثل محاولة الكثير من النساء التقرب منه والإعجاب به والجاذبية نحوه وهذه المشاعر سوف تدمرك وتحول حبك له الى كراهية وغيرة وتشعرك انك الرجل وهو المرأة وان قاعدة الحياة الزوجية قد انقلبت.

6- الرجل الذى يؤمن انه افضل منك

هناك نوع من الرجال ينظر الى الزوجة على انها مخلوق لا عقل له ولا تفقه الى شىء فى الحياة، ويؤمن انه هو الخبير وهو ولى الأمر الذى يعلم كل شىء ويعرف كل شىء وهو خبير الخبراء ومعلم المعلمين.

وذلك النوع لا يترك لزوجته اى مساحة من حرية التصرف حتى فيما يخصها هى شخصيا.

يطلب منها دائما ان تستشيرة وتطلب منه الإذن والتصريح قبل فعل اى شىء او القيام بأى خطوة.ويجعلكى مثل الجهاز الذى لا يتحرك الا بالريموت كنترول الذى يملكه هو.

سوف يتدخل فى ادق واتفه تفاصيل الحياة حتى ان كانت نوعية الصابون الذى تغسلين به الأوانى.

سوف يجعلك مثل الإنسانة العاجزة التى تحتاج دائما الى من يأخذ بيدها كى تتحرك.

وسوف يشعرك انك انسانة غير ناضجة وتحتاجين الى الكثير من الوقت كى تتعلمى ان تعتمدى على نفسك.

اعلمى ان هذا الرجل سوف يحولك الى انسانة اتكالية لا يمكن الإعتماد عليها ولا يمكن ان تعتمد على نفسها ولو فى ابسط الامور الحياتية.

تخيلى نفسك اذا تركك هذا الرجل فجأة وذهب الى اى مكان او حتى توفى ماذا سوف تفعلين حينها وكيف ستواجهين الحياة وتتصرفين بها بعد ان حولك هو الى طفلة لا يمكن ان تقضى اى دور او تتخذ اى قرار؟

الإجابة ببساطة هى الكثير من المعاناة والمتاعب ومحاولة التذلل الى الآخرين ليساعدونك على قضاء احتياجاتك واحساسك ان الجميع يتهرب منك لأنك بالنسبة لهم انسانة مستغلة كل ما يهمها هو استخدامهم لمصلحتها الخاصة.

7- الرجل المغرور بنفسه

الرجل المغرور من اخطر انواع الرجال على المرأة، هو رجل لا يثق بك ويعتقد انك تخدعيه دائما، يشعردائما بالثقة العمياء فى نفسه، عندما يقول لك كلمات الإعجاب ينتظرك ان تقولى له اكثر منها حتى تشبعى غروره.

دائما يعتقد انه انيق الملبس وانك انت لا تليقين به، لا يحب اصدقائق ويشعرك انه افضل منهم، يعامل اسرتك معاملة سيئة معتقدا أن اهتمامهم بك هو شىء من الفضول والتدخل الزائد الذى لا يحتمل، وأن وجودك فى وظيفتك يدل على انك نسانة محتاجة.

اعلمى انك سوف تستيقظين يوما ما وتدركين ان هذا الإنسان هو مجرد انسان مريض، عنيف، غريب الأطوار وقد حول حياتك الى مأساة.

يريد هذا الرجل ان لا تهتمى بأى شىء أو اى انسان فى الحياة الا هو، وسوف يبعد عنك كل الناس الذين تحبينهم، لذلك احذرى ان ترتبطى بمثل هذا النرجسى.

8- الرجل الطفل

توجد انواع من الرجال يندرجون تحت قائمة الأطفال الذين لم يكبروا بعد، كونى حريصة وابتعدى عن الرجل الذى يتصف بصفات الأطفال مثل الأنانية حيث يكون من الذين يكون مبدأهم نفسى نفسى، المدلل الذى يريدك ان تكونى له مثل الأم التى تدلل طفلها اكثر من اللازم، عديم الفائدة الذى لاينفع نفسه ولا اسرته بأى شىء، الطفل الذى لايشعربأى مسؤلية تجاهك او تجاه اسرته.

عديم الإحترام لذاته حيث يسمح للآخرين أن يوجهون له الإهانة دون أن يكون له دور فى رداهانته أو رد أعتباره اواعتبار زوجته لأن الشخص الذى يسمح لغيرة يإهانته يمكن أن يسمح لهم بإهانة زوجته ايضا ولا يكون لديه اى نوع من النخوة ولا الرجولة الحقيقية.

وهنا مجموعة من السابيات الأكثر خطورة التى يتصف بها الرجل الطفل:

- لا يمكن ان يحتفظ بأى وظيفة.

- يلقى باللوم على الآخرين دائما حتى عندما يخطىء هو،حيث يتهم غيره بالكسل والغباء.

- يكون عصبى المزاج دائما ويريد ان يسمع الكلام الذى يحبه فقط.

- لا يتوقف عن اصدار الأوامر والطلبات ويريد أن تنفذ دون مناقشة مهما كانت الظروف مثل الطفل الذى يطلب الأيس كريم عندما لايوجد لدية الخبز.

9- الرجل الذى لايفكر الا فى الجنس

هذا الرجل يخرج من نطاق الإنسان الى عالم الحيوان لأنه لا يفكر بأى مشاعر جميلة تربطه هو وزوجته مثل الحب والحنان والغيرة والشعور بالمسؤلية والخوف عليها من كل ما قد يؤذيها او الرغبة فى إرضائها واسعادها بتحقيق امانيها.

كل ما يهتم به هو القيام بالعلاقة الحميمية التى لا تصبح بعد ذلك حميمية انما تتحول الى فرض الزامى تلتزم به الزوجة فى اى وقت يريده الزوج دون ان تكون هى مستعده لذلك.

هذا الرجل لايتحدث الا بأعضائة الذكورية فى كل وقت حتى ان كانت زوجته مريضة او مرهقة او تعانى من الم او مشكلة نفسية.

اعلمى ان هذا الرجل ان لم يحصل على ما يرغب منك سوف يبحث عنه بعيدا عنك وانه أسرع رجل يمكن أن يخون زوجته ولا يحتمل اى ظروف تمرين بها، انه يريدك مثل الدمية الصناعية التى لا تكل ولا تمل.

عليك أن تتجنبى هذا النوع لأنه يمكن ان يحولك الى مجرمةاو الى انسانة محطمة كما يمكن ان يسبب لك كثير من اخطرالأمراض المعدية بسبب علاقاته الخارجية المشينة.

10- الرجل القاسى

يوجد انواع من الرجال الذين يمثلون دور الأنسان المتوحش أو أنسان الغابة، أكثر شىء فظاعة فى الحياة هو الإرتباط بإنسان قاسى.

يعانى هذا النوع من الرجال من مرض السادية حيث يشعرون بالسعادة عند رؤيتهم لإنسان يتألم امامهم.

يجب ان تعرفى ان هذا النوع من الرجال لا يشاركون زوجاتهم فى اى شىء فعندما تكونى فى حالة من الألم والحزن يكونوا هم فى منتهى السعادة،اذا كنت مريضة يتركونك دون السؤال او التعبير عن اهتمامهم بك، لا يحبون أولادهم ولا يهتمون بهم.

يتعاملون مع زوجاتهم بالقوة والعنف حيث يمكن ان يعاقبوها على اى شىء لا يرضيهم بالضرب والإهانة، حتى عند الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية يمارسونها بعنف وتوحش قد يسبب لك الضرر، هم حيوانات حقيقية يلبسون ملابس بشرية .. لذل احترسى منهم.