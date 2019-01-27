الامارات | الملتقى الإعلامي بالكويت.. 3 أيام مع «ناشري الحقيقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن الملتقى الإعلامي بالكويت.. 3 أيام مع «ناشري الحقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الخميس أكد فتح باب التسجيل في الملتقى من داخل الكويت وخارجها. من المصدر

أكد الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس، أن النسخة الـ16 من الملتقى التي ستنطلق في الكويت في 20 أبريل، ستناقش عدداً من القضايا الإعلامية المهمة والمطروحة على الساحة العربية، مشيراً إلى أن الفعاليات التي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام ستضم عدداً من ورش العمل والجلسات الحوارية «للتأكيد على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في صناعة الرأي العام، وفي الرقابة والمساءلة، ونشر الحقيقة للجمهور دون تمييز، بمهنية وموضوعية، إسهاماً في ضبط العملية الإعلامية المتطورة بشكل مستمر ومتسارع في المنطقة».

ويشارك في فعاليات الملتقى عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية المختلفة وكبار المسؤولين فيها، إضافة إلى نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحافيين والمذيعين والفنانين، فضلاً عن الأكاديميين وأساتذة الإعلام، وطلبة كليات الإعلام في الجامعات العربية المختلفة. وأضاف الخميس، أن التحضير للملتقى لهذا العام بدأ بالفعل من خلال فتح باب التسجيل لحضور فعاليات وجلسات الملتقى من داخل دولة الكويت وخارجها، وجارٍ التنسيق مع جهات محلية ودولية للمشاركة بجدول الأعمال.

وقال إن «الاهتمام بوسائل الإعلام زاد بشكل لافت في الآونة الأخيرة نظراً لما يمر به العالم بصورة عامة من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية تستوجب التوقف عندها، ومتابعة هذه المجريات خطوة بخطوة، للوقوف على الأحداث التي نمر بها»، لافتاً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الملتقى الإعلامي العربي في مناقشة أهم تلك الأحداث على الساحة العربية والعالمية، إذ تتوقف صفة وأهمية الإعلام وفاعليته على ارتباطه بالأحداث والظروف القائمة في مثل هذه الأوقات، ما يزيد التعاطف والتعاون بين البشر في حل المشكلات التي تعانيها المنطقة. وأضاف الخميس أن «معرض وسائل الإعلام والاتصال الحديثة المصاحب للملتقى سيضم عدداً من المؤسسات الاعلامية المحلية والعربية، ووسائل الاتصال الحديثة، ليواكب التفجر المعرفي وثورة الاتصالات والثورة التكنولوجية، وما يترتب عليها من سرعة انتقال المواد الإعلامية، باعتبارها عوامل تساعد المؤسسات الإعلامية من أجل مزيد من الفاعلية والاستحداث والتجديد لمجاراة التغيرات».

إقبال متزايد

دعا ماضي الخميس، الجهات والمؤسسات الإعلامية والطلبة من داخل الكويت وخارجها إلى سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني [email protected]، وللمراسلة من خلال [email protected] لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة ضيوف الملتقى في ظل الإقبال المتزايد على حضور فعاليات الملتقى الإعلامي.

20

أبريل، تنطلق فعاليات النسخة الـ16 من الملتقى الذي يستمر حتى 22 من الشهر نفسه.