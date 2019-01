شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال لوغران يرحل عن 86 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - (FILES) In this file photo taken on October 23, 2004 French music composer Michel Legrand speaks on stage during the festival international de Musique et Cinema in Auxerre. Legrand died aged 86, AFP reported on January 26, 2019. / AFP / Martin BUREAU

عن عمر ناهز الـ86 عاماً، توفي في باريس، أول من أمس، المؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال لوغران، الذي اشتهر بالألحان التي وضعها لعدد كبير من الأفلام السينمائية. وخلال عمله لأكثر من 50 عاماً، اكتسب لوغران شهرة عالمية، وحصل على ثلاث جوائز أوسكار لموسيقى أفلام ألّفها. وعمل الراحل مع عدد من كبار النجوم في هذا القطاع، من راي تشارلز إلى أورسون ويلز وإيديث بياف وفرانك سيناترا. وكان لوغران المولود في باريس في 24 فبراير 1932، قد بدأ العمل في تلحين موسيقى أفلام في ستينات القرن الماضي، مع ظهور «الموجة الجديدة»، وعمل مع مجموعة من كبار المخرجين، من بينهم جان لوك غودار. ومن أشهر الألحان التي وضعها موسيقى فيلم «مظلات شيربورغ». وكان يفترض أن يقدم لوغران حفلات موسيقية في باريس في أبريل المقبل. وحصل لوغران على ثلاث جوائز أوسكار تقديراً لألحان أفلام «آنسات روشفور» (1967)، و«صيف 42» (1972)، و«ينتل» (1984). طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ميشال لوغران يرحل عن 86 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.