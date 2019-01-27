الامارات | مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور تشهد إقبالاً لافتاً

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور تشهد إقبالاً لافتاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المسابقة تهدف إلى صون رياضة الصيد بالصقور. من المصدر

وسط إقبال لافت، انطلقت، أول من أمس، مسابقة مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور 2019، التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين.

وقال مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة عبيد خلفان المزروعي، إن اليوم الأول من المزاينة شهد انطلاق أربعة أشواط. وأوضح أن تنظيم المسابقة يأتي في إطار ما حققته مزاينة الصقور خلال السنوات الثلاث الماضية، ضمن مهرجان الظفرة، من تطور ملحوظ في استقطاب أفضل أنواع الصقور، عبر المزاينة التي أسهمت في تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ عليها، وصون رياضة الصيد بالصقور، ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة.

وقال رئيس لجنة تحكيم مزاينة الصقور، أحمد بن هياي المنصوري، إنه تم تحديد شروط عدة للمشاركة في المزاينة، مشيراً إلى أن المسابقة شهدت مشاركات واسعة، خصوصاً من دول الخليج العربي، ما يؤكد نجاح المزاينة وتحقيق أهدافها.