ألوان أحمر الشفاه المناسبة للمرأة السعودية العاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - الذهاب إلى العمل كل يوم، يتطلب منكِ سرعة كبيرة في التحضير لمظهرِك، وفي المقابل لا يحتاج إلى كثير من التكلف، لكي تبدي طبيعية، وأنثوية وناعمة في الوقت نفسه، لذلك إليكِ عزيزتي المرأة التي لا تتخلى عن أناقتها حتى في العمل، ألوان أحمر الشفاه المناسبة للمرأة السعودية.





اللون الخوخي اللامع



يبدو هذا اللون جذابًا ومختلفًا، ويناسب كل أنواع البشرة، يمكنكِ اعتماده مع مكياج ترابي هادئ، وبلاشر بألوان متدرجة من الخوخي، كما أنه من الألوان المستمرة معكِ إلى الخريف.



الموف الهادئ



اعتمديه بالدرجات الهادئة منه، وهو مميز لأصحاب البشرة العنبية، بخاصة مع الطرح باللون الأبيض، والبلاشر الوردي، مع مناكير بالدرجة الهادئة نفسها، أو بألوان النيود.



الفوشي



للفتاة صاحبة الروح المرحة، سيناسب شخصيتكِ هذا اللون، بخاصة وإن كنتِ تعتمدين ألوان عبايات فاتحة، أو يتعلق عملكِ بـ الموضة و الأزياء، مع مكياج ناعم، برموش متوسطة الكثافة، ودرجات وردية على الخدود.





الأحمر



هو اللون الأكثر رسمية، قد يبدو جريئًا، لكنه يضيف لكِ لمسة أنيقة ومختلفة، تحديدًا للـ بشرة البرونزية، ولكن لا تعتمدي معه ظلال جفون داكنة حتى لا تفقدي وقاركِ.



الأحمر البني



وهو درجة داكنة أكثر من اللون الأحمر، كألوان طوب البناء أو معروف باسم "البني المِحمر"، أيضًا هذا اللون مناسب لكل ألوان البشرة، ويبدو رائعًا للبشرة البيضاء، مع ظل جفون ترابي، وأحمر الخدود الخوخي.

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