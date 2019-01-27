دليلك السحري لتصغير شفاهك الممتلئة بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - ما بين حيلنا العديدة لاستخدام أدوات المكياج المختلفة في تكبير أو تصغير أجزاء معينة بالوجه، تأتي الشفاه على رأس هذه الأماكن خاصة لدى صاحبات الشفاه الممتلئة.



ونظرًا لأن كل شفاه لها طريقة معينة في رسمها وتحديدها، كان من الضروري علينا مساعدتكِ الخليج 365 في التعرف على أهم ألوان الروج التي يُمكنكِ اللجوء إليها في هذا الإطار لتصغير شفاهكِ.

لكن قبل ذلك.. دعينا نُعرفكِ على بعض الحيل التي يجب اتباعها قبل وضع الروج:



أولاً: قبل القيام بأي شيء، قومي بتنظيف شفاهكِ من الروج أو الأتربة عبر استخدام قطنة مبللة بالماء، أو حتى يُمكنكِ استخدام المناديل المخصصة لإزالة المكياج ثم اتركيها حتى تجف.



ثانيًا: في الخطوة التالية، احرصي على وضع القليل من كريم الأساس قبل وضع الروج؛ نظرًا لأن كريم الأساس أو حتى الكونسيلر يساعد بدوره في تقليل شكل مساحة الشفاه.



ثالثًا: عبر استخدام قلم تحديد أغمق بدرجة أو درجتين من لون الروج، قومي بتحديد شفتيكِ، ولكن احرصي على ألا تخرجي عن رسمتهما لأن ذلك يلعب دورًا ملحوظًا في تكبير الشفاه.



أما عن الألوان التي يجب استخدامها، فتكون كالتالي:



الأحمر النيود

بالرغم مما هو معروف عن اللون الأحمر، إلا أن النيود منه يعمل فعليًا على التقليل من بروز حجم الشفاه بشكل عام.



الأحمر الوردي

أما هذه الدرجة من الأحمر، فتعطي إطلالة جميلة لشفاهكِ الممتلئة، كما أنها تعمل أيضًا على إظهار نعومتكِ وجاذبية شفتيكِ بشكل مميز.



لا للألوان القوية



تجنبي تمامًا وضع الألوان القوية التي تلفت الأنظار لشفتيكِ مثل الألوان الصارخة كالعنابي، الأحمر والبرتقالي.

أضيفي إلى ذلك أن هذه الألوان تعمل على تكبير الشفاه، لذلك يفضل لكِ استخدام الألوان الداكنة؛ لأنها تعمل على تصغير شفتيكِ.



ملحوظة: إذا كنتِ من مفضلي استخدام ملمع الشفاه، ننصحكِ بالابتعاد عنه لأنه سيجعل شفتيكِ تبدوان أكبر، بل حاولي ألا تستعملي أحمر شفاه ذا لمعة أيضًا.



فقط استعملي الألوان المات.



والآن.. بعد أن تعرفتِ على تلك الألوان المناسبة، إياكِ واستعمال غيرها مادمتِ تبحثين عن إطلالة مميزة.