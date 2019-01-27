فساتين سهرة للمحجبات من موضة 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - لم تعد المحجبة تجد صعوبة في العثور على فساتين سهرة تناسب ستايلها المحتشم، بوجود عشرات الفاشينيستات المحجبات اللواتي ينشرن إطلالاتهن في مختلف المناسبات على انستقرام. فجولة قصيرة على عالم السوشيال ميديا يساعد في التعرف على آخر صيحات الموضة لتكوين صورة عما يمكنك اختياره لمناسبتك المهمة هذا الموسم.

- نبدأ مع الموديل الأكثر رواجاً لهذا العام وهو الفستان عالي الخصر، أعتمدي هذة الصيحة للحصول على قامة ممشوقة ولمزيد من التألق نسقيه مع حقيبة كلاتش صغيرة أو متوسطة الحجم مزودة بسلسال معدني لإمكانية حملها بأكثر من طريقة.



فستان سهرة للمحجبات عالي الخصر



- الفساتين أحادية اللون حليفتك لإطلالة ناعمة بعيدة عن التكلف كما أنها ستضمن لكِ مزيد من الطول، نسقيها مع حذاء بكعب رفيع من دون إبزيم.

- بخلاف موضته التي لا تبطل يظل الفستان الأسود من القطع الأساسية في دولاب كل إمرأة أنيقة، وبإمكانه تنحيف الجسم وبالتالي الإيحاء بأنه أكثر طولاً.



فستان سهرة أسود للمحجبات



- فستان حورية البحر Mermaid dresses والذي يشتهر بقصته المعانقة للقوام والتي تتسع تدربجيا بدءاً من أسفل الركبة، أختاريه باللون الأبيض أو الوردي المبودر ونسقيه مع حذاء Nude وحقيبة كلاتش محبوكه بتطريز ناعم.

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