عبايات سوداء فخمة من الفاشينيستا سندس القطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - يُعتبر اللون الأسود في موديلات العبايات من أكثر الخيارات طلبًا، وعادة ما يكون على رأس القائمة حتى مع تطور شكل تصاميم العبايات وتغيّر ألوانها، فمعه تعود العباية إلى تاريخها الأصلي، الذي يعبّر عن الفخامة والهوية العربية.

لهذا قد اخترنا لكِ عبايات سوداء فخمة من الفاشينيستا وخبيرة التجميل سندس القطان، للعبايات باللون الأسود والتي عادةً ما تفضلها كثيرًا.



العباية الفستان من التصاميم الأنيقة التي تمنح الصبيّة مظهرًا رشيقًا، بخاصة لأنها ضيّقة من ناحية الخصر، كالعباية باللون الأسود من سندس القطان، نسقت معها حذاءً أرضيًّا، وشنطة كبيرة الحجم تناسب أوقات التسوق ومشاويركِ النهارية.

كما يمكنكِ اعتماد العباية مع الكشاكش لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيكية، يمكنكِ اختيار الطرحة الأنيقة المطرزة بـ الدانتيل، لتصبح كلاسيكية، أو يمكنكِ اختيار لفة الحجاب مستوحاة من العباية، كما اختارتها سندس القطان لاطلالة أكثر كلاسيكية، كما أضافت دبوس شانيل Chanel الفخم، لتكتمل اللمسة المترفة.



التطاريز على الأكتاف عادةً ما تفضلها الصبايا، لأنها تجعل تصميم العباية فخمًا وجذابًا، كالعباية المطرزة بالخطوط المائلة على الأكتاف بالخرز الذهبي والأسود، نسقت معها شنطة متوسطة الحجم فخمة لاطلالة قد تناسب أوقات ما بعد الظهر، وتليق مع كل أذواق الصبايا المختلفة.

لفتنا كذلك العباية مع تصميم الكاب والأكمام الواسعة، والتي تناسب أكثر المرأة الثلاثينية، والمناسبات الرسمية، مع التطريزات على الأكتاف باللون الأبيض، وشنطة ميني نحاسية اللون.

أعجبنا أيضا العباية المفتوحة التي ارتدت معها سندس القطان فستانًا كبطانة تحتية، مع الإطار المطرز بالرسومات الفلكلورية المستوحاة من أجواء الصحراء العربية، نسقت معها شنطة هيرميس Hermes بلون أخضر باهت مخملي، وكعادتها اختارت الحجاب الأسود بلون العباية نفسه.

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