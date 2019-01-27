10 صيحات زيّنت موضة الشارع خلال أسبوع الموضة في ميلان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - تتوالى أسابيع الموضة وتتحرك عدسات المصورين حائرة بين اتجاهات مبتكرة تُقدم على منصة عروض الأزياء، وأخرى صاخبة يعتمدها المهتمون بالموضة من شتى أنحاء العالم.

وخلال أسبوع الموضة بميلان لربيع وصيف 2019، ظهرت عدة صيحات عصرية باركتها المدونات لتشكل ملامح موضة الشارع، وأهم ما يميزها هو التنوع والجرأة.

اختارت "الخليج 365.نت" 10 صيحات عصرية يمكن أن تزين إطلالات المرأة الشرقية خلال الفترة القادمة.



-المعطف الفضفاض مع حزام الخصر

ظهرت موديلات متنوعة من المعطف الفضفاض سواء من صيحة trench وغيرها، اجتمعت الإطلالات عن ضم المعطف بـ حزام عريض يكشف عن حجم الخصر، والصيحة نفسها يمكن تطبيقها مع السترات الفضفاضة أيضاً.



-الأخضر لون الربيع القادم

ظهر اللون الأخضر على منصة عروض الأزياء خلال أسبوع الموضة بميلان من خلال مجموعة فيرساتشي Versace وEmporio Armani لربيع وصيف 2019، ويبدو أن المدونات لم ينتظرن الربيع لتتزين بإطلالات خضراء من وحي أوراق الشجر.



-السكارف

ظهر السكارف أو الأوشحة هذا العام كإكسسوار، من خلال ربطات تزين العنق والأيدي وحتى الكاحل، ومن خلال قطع ملابس كاملة مثل الفساتين والتنانير وغيرها، وأياً كان اختياركِ ننصحك بالتحلي بصيحة السكارف؛ لأنها ستضيف إلى إطلالاتك لمسة عصرية.



-الحزام المعدني

وبالأخص الأحزمة التي تضاهي شكل السلاسل المعدنية والتي يتدلى منها قطع معدنية بأشكال متباينة، ويمكن تنسيق هذا القطعة مع فستان مسائي بلون واحد، أو مع بنطلون جلد وكنزة قصيرة لإطلالة نهارية.



-حقائب الخصر والظهر

لم تختفِ بالطبع حقائب اليد التقليدية؛ إلا أن الراغبات في التميز عليهم اقتناء حقيبة خصر أو ظهر؛ لأنها الأكثر رواجاً هذا العام، وربما أيضاً العام القادم.



-التنورة الجلد

ظهرت التنورة الجلد القصيرة، خاصة المزينة بشق الساق، وبالطبع هي اختيار جريء لا يمكن أن تعتمده كل الفتيات، ولكن لا ننكر أناقة هذه الصيحة.



-الكاكي

تنورة، معطف، قميص، بنطلون، أو حتى فستان، اختاري ما يناسبك من درجات الكاكي خاصة المائل إلى البيج؛ لأنه أحد الألوان المتصدرة الموضة هذا العام.



-النقوش من الرأس إلى القدم

ظهرت صيحة النقوش بقوة من خلال إطلالات موضة الشارع على هامش أسبوع الموضة بميلان؛ حيث اعتمدت بعض النساء صيحة الملابس المطبعة بالزهور من الرأس إلى القدم وأخريات اعتمدن صيحة نقوش الحيوانات وخاصة النمور.



-الألوان المضيئة

ليست المرة الأولى التي نرصد فيها رواج الألوان المضيئة من خلال إطلالات موضة الشارع، فهذه الصيحة تكررت خلال أسبوع الموضة بنيويورك ولندن، وهو ما يعكس مدى رواجها خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يخص الأحذية والحقائب.



-الدنيم المطبع بشعار الماركة

وأخيراً ظهرت القطع الدنيم أو الجينز المزينة بشعار الماركات الشهيرة، وتنوعت الموديلات بين البنطلونات والجمبسوت والجاكيت.