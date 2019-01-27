مجوهرات بثينة الرئيسي تعكس ذوقها المترف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - استطاعت الاعلامية والممثلة العمانية بثينة الرئيسي أن تلفت أنظار المشاهدين إلى إطلالاتها منذ أول ظهور لها على الشاشة.



هي شابة في ال34 من العمر، صاحبة بشرة سمراء جذابة وإطلالات تعكس جرأة أنيقة. وما يلفت الأنظار إلى إطلالات بثينة ليست فقط ملابسها بل أيضاً المجوهرات التي تختارها لتزيد من فخامة طلًتها ورقيّها.





تعشق بثينة الرئيسي المجوهرات المرصعة بحجر الماس فتختار اطقم مجوهرات ماسية او تكتفي بـ اقراط الماس التي تضفي الكثير من الأنوثة إلى حضورها.





كما أنها تهوى الجمع بين تصاميم اساور ناعمة او خواتم متعدّدة في يد واحدة لتحصل على إطلالة عصرية وشبابية.



وللؤلؤ أيضاً حضور في مجوهرات بثينة الرئيسي، فتختار منه الاقراط أو العقود، فاللؤلؤ كما هو معروف حجر له لمسة خاصة على إطلالة المرأة ويمنحها الكثير من الرقة.



في جولتنا على انستقرام بثينة الرئيسي، لاحظنا اتجاهها الى اختيار المجوهرات ذات التصاميم الفاخرة واللافتة، حيث من النادر أن نراها تضع أقراطاً صغيرة او سلاسل ناعمة، بل تفضّل التصاميم البارزة والمرصعة بالأحجار الكريمة على اختلاف أنواعها.



شاهدي صور بثينة الرئيسي من انستقرام وتعرّفي على ذوقها في اختيار المجوهرات.

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