كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - العبايات المخمل من الصيحات الرائجة التي تفضلها كثير من الصبايا، بخاصة وأنها تعتمد على الأسلوب البسيط والناعم، والألوان الهادئة والراقية، والتي تُعتبر خيارًا مثاليًّا للفتاة، لتناسب كل أوقاتها في النهار والمساء، كما أنّ تصميم العباية بطبيعته، لا يحتاج إلى الكثير من التكلف حتى تبدو الصبيّة أنيقة وراقية.

مدونة الموضة الخليجية حنين الصيفي معروفة باتّباعها هذا الأسلوب في ما يتعلق بالعبايات، فهي صاحبة شخصية هادئة وملامح رقيقة أيضًا، وتميل إلى الألوان المخملية، حتى وإن اختارت الألوان الصريحة، سنجدها تعتمد على الأسلوب المخملي في التصاميم.

لهذا اخترنا لكِ عبايات مخمل موضة شتاء 2019 من الفاشينيستا حنين الصيفي.

لفتنا العباية الفستان البليسيه بلون البيبي روز، اعتمدتها الفاشينيستا حنين بأسوب عصري تناسبكِ بكل أوقاتكِ النهارية والمسائية، كونها تجمع بين النمط الكلاسيكي، والنمط العصري، نسقتها مع طرحة باللون النود الروز، وحذاء شفاف أنثوي.

كما اختارت التصميم البسيط من العباية بلوني الأبيض مع الأسود مع الأكمام الواسعة، والأزرار السوداء كبيرة الحجم، تناسبكِ أكثر بأوقات النهار، مع كعب عالٍ بسيط، وأعجبنا التنسيق للشنطة باللون الجملي من هيرميس Hermes كبيرة الحجم لتصلح لكل المشاوير.

العبايات بالألوان الفاتحة صيحة أصبحت تعتمدها كثير من الفاشينيستات، بخاصة وأنّ الألوان الداكنة لم تعد هي فقط من لها الأولوية بموسم الشتاء، كالعباية النود الروز، مع بطانة بيضاء، نسقت معها طرحة بلون العباية نفسها، والشنطة الجملي، وأكملت اللوك بكعب أبيض قصير، أضاف لمسة كلاسيكية بسيطة لمظهرها.

أعجبنا العباية السوداء الشبابية، مع رسومات الخطوط البيضاء بشكل عشوائي، بأكمام واسعة لا تضيف لكِ وزنًا، اختارتها في الليل مع حجاب أسود، ويمكنكِ اعتمادها أيضًا مع أيّ لون مخملي تفضلينه، وشنطة كبيرة الحجم.

بهذا الألبوم إليكِ عبايات مخمل موضة شتاء 2019 من الفاشينيستا حنين الصيفي.

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