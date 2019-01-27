صور بلوجر محجبات بالجاكيت الخريفي.. من نسقته بشكل أفضل؟

الألوان الخريفية الجذابة ظهرت مدونة الموضة الكويتية مرمر محمد في آخر إطلالاتها بـ جاكيت باللون الأصفر المشرق، نسقته بشكل أنيق مع بنطلون أبيض قصير، وحذاء بكعب عال مستوحى من الستينات، مع لفة حجاب باللون الأبيض، وشنطة يد متوسطة الحجم باللون الجملي، مثالي لأوقات العمل الرسمية، ومناسبات بعد الظهر، كما أن هذا التصميم من الجاكيت الطويل، يناسب كل الصبايا، لاسيما صاحبات الوزن المتوسط لأنه يخفي منطقة الأرداف لديهن.

الجاكيت الخريفي مع البناطيل الواسعة لإطلالة نصف كلاسيكية اعتمدته المدونة المصرية مروة حسن، مع البنطلون الأسود الشارلستون، مع حقيبة شتوية بالكعب العالي السميك، وشنطة ميني باللون النيود البيج، وأعجبنا اختيارها للـ حجاب الأخضر، الذي أكمل الطلة الكلاسيكية.

الجاكيت مع الحذاء الرياضي تكمن أهمية الجاكيت الخريفي، بأنه قطعة مرنة، يمكن ارتداؤه بأكثر من طريقة مختلفة، كلاسيكية أو كاجوال، حسب ذوقك ومناسبتك، مثلما اختارته مدونة الموضة المصرية إيمان رشاد مع الحذاء الرياضي الأبيض، والجينز الكحلي، وتربان عصري لإطلالة مريحة أكثر.

