صور بلوجر محجبات بالجاكيت الخريفي.. من نسقته بشكل أفضل؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - الخريف بدأ يطرق الأبواب، ومعه بدأت البلوجر المحجبات بارتداء الجاكيت الخريفي، الذي لا غنى عنه في دولاب أي فتاة، كما يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ، مع باقي القطع لديك، لتطلي به كل مرة بشكل مختلف.
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الألوان الخريفية الجذابة
ظهرت مدونة الموضة الكويتية مرمر محمد في آخر إطلالاتها بـ جاكيت باللون الأصفر المشرق، نسقته بشكل أنيق مع بنطلون أبيض قصير، وحذاء بكعب عال مستوحى من الستينات، مع لفة حجاب باللون الأبيض، وشنطة يد متوسطة الحجم باللون الجملي، مثالي لأوقات العمل الرسمية، ومناسبات بعد الظهر، كما أن هذا التصميم من الجاكيت الطويل، يناسب كل الصبايا، لاسيما صاحبات الوزن المتوسط لأنه يخفي منطقة الأرداف لديهن.
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الجاكيت الخريفي مع البناطيل الواسعة لإطلالة نصف كلاسيكية
اعتمدته المدونة المصرية مروة حسن، مع البنطلون الأسود الشارلستون، مع حقيبة شتوية بالكعب العالي السميك، وشنطة ميني باللون النيود البيج، وأعجبنا اختيارها للـ حجاب الأخضر، الذي أكمل الطلة الكلاسيكية.
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الجاكيت مع الحذاء الرياضي
تكمن أهمية الجاكيت الخريفي، بأنه قطعة مرنة، يمكن ارتداؤه بأكثر من طريقة مختلفة، كلاسيكية أو كاجوال، حسب ذوقك ومناسبتك، مثلما اختارته مدونة الموضة المصرية إيمان رشاد مع الحذاء الرياضي الأبيض، والجينز الكحلي، وتربان عصري لإطلالة مريحة أكثر.
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الجاكيت الجينز
من القطع التي ستكون رفيقتك بقوة هذا الخريف، فهو عملي وأنيق، يناسبه كثير من القطع، اختاريه باللون الأزرق مع التيشرت القطني، كالفاشينيستا سلمى نور الدين، وحجاب أبيض، أو أسود حسب ذوقك، وشنطة يد كبيرة الحجم لأوقات النهار.
كما يمكنك اعتماده باللون الأسود لإطلالة خريفية أكثر، مع بنطلون باللون الأسود، وحقيبة كروس، وحذاء رياضي، على طريقة المدونة حنين الصيفي أو كلاسيكيًا بالكعب السميك، لمناسبات الليل البسيطة.
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