السائقة الأولى : أزياء مريحة وأنيقة للمرأة السعوية أثناء القيادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - اقترب موعد تطبيق القانون الذي يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بشكل رسمي، وبدأت الحكومة بإصدار رخص قيادة للنساء ليتمكن وبشكل قانوني من استعمال سيارتهن الخاصة، وبهذه المناسبة اخترنا اليوم بعض قطع الأزياء التي تجمع بين الأناقة وبين الراحة والعملية لتختار منها المرأة السعودية ما ترغب وتنسق بالتالي اطلالات مريحة أثناء القيادة.



نصائح للمرأة السعودية لاختيار الملابس المثالية أثناء القيادة:



هنالك عدة نصائح سنقدمها اليوم للمرأة السعودية لتتمكن من شراء الملابس المثالية أثناء القيادة، وأهمها أن تنتقي التصاميم الفضافضة من البناطيل القماشية أو التنانير الماكسي أو الميدي، وكذلك أن تعتمد الأقمشة القطنية الناعمة، أو تختار القصات التي توفر لها الراحة من القمصان والأثواب، واليك بعض النمازج.





البناطيل الواسعة مثالية أثناء القيادة:



اختاري قصات البناطيل القماشية الفضفاضة فهي أنيقة وعملية ومريحة بشكي كبير أثناء القيادة، وقد شاهدنا منها تصاميم رائعة لدى كل من “بربري” Burberry، “جيفنشي” Givenchy، و”ديان فون فورستنبورغ” Diane Von Furstenberg.





التنانير والأثواب الماكسي:



تستطيعين أيضاً أن تختاري موديلات التنانير والفساتين الماكسي المصنوعة من أقمشة مريحة مثل القطنيات أو اللينين، وقد شاهدنا منها تشكيلة لدى كل من “غوتشي” Gucci، “ايترو” Etro، و”فالنتينو” Valentino.







القمصان والتيشيرت بقصات مريحة:



عليك بشراء موديلات القمصان الواسعة بألوان فاتحة حتى لا تسبب لك الحر أثناء القيادة في فصل الصيف، أو أن تختاري التشيرت القطنية التي غالباً ما تكون مثالية لمختلف الاطلالات وقد شاهدناها لدى كل من بالنسياغا Balenciaga، “توري بورتش” Tory Burch، و”فيكتوريا بيكهام” Victoria Beckham.





ملابس مريحة ومثالية للمرأة السعودية أثناء القيادة، شاهديها بالصور واختاري منها ما يناسبك.

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