تصاميم عبايات تألقت بها مدونات الموضة العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 يناير 2019 12:03 صباحاً - العباية كانت تعدّ قديمًا لباسًا تقليديًّا خاصًّا ببعض البلاد العربية، أما اليوم فقد أصبحت جزءًا من اللباس اليومي بالنسبة للكثيرات من النساء من مختلف الأعمار، ولاسيّما أنّ دور الأزياء العالمية والمحلية، بدأت بتقديم أجمل التصاميم اللافتة من العبايات، وشاهدنا في الآونة الأخيرة عددًا من مدونات الموضة العربيات، يتألقنَ باطلالات مميزة في العبايات بمختلف قصاتها الرسمية والكاجوال.



تنسيقات كاجوال في العبايه بأسلوب مدونات الموضة العربيات



هناك العديد من الأفكار المميزة لتنسيق العبايات بأسلوب شبابي وكاجوال، وهو أن تختاري منها التصاميم البسيطة باللون الأسود مثلًا، والمصنوعة من أقمشة مريحة مثل القطنيات، وتنسيقها مع بناطيل الجينز أو مع أحذية من دون كعب، مثلما فعلت "روبا زاي" و"لينا الأسعد" و"دينا طوكيو".





(تسوّقي مجموعة عبايات كاجوال لمختلف المناسبات الصباحية)





حسب الترتريب: عبايه من "اليس أند أوليفيا" Alice&Olivia ، عبايه من "فيصل الملك" Faisal El Malak، عبايه من "راي" RAEY

تنسيقات رسمية في العبايه بأسلوب مدونات الموضة العربيات



في حال رغبتِ بتنسيق اطلالة رسمية بالعباية، اختاري منها التصاميم ذات الأقمشة الفاخرة مثل: الدانتيل والشيفون، والحرير المطرز، ونسقي معها أحذية بكعب عالٍ، وشنط كلاتش رسمية، مثلما فعلت "سندس القطان"، و"ديما الأسدي"، و"فاطمة حسام".





(تسوّقي موديلات عبايات رسمية)

حسب الترتيب: عبايه من "فيلشينكو" Vilshenko، عبايه من "آزاليا" Azzalia ، عبايه من "روزي أسولين" Rosie Assouline

اختاري العباية المفضلة بالنسبة لكِ، ونسقي أجمل الاطلالات المستوحاة من مدونات الموضة العربيات.