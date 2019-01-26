كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - غوتيريس: الكويت تعتلي مكانة مرموقة ضمن المجتمع الدولي

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، على العمل المشترك الوثيق الذي يربط الكويت وكل أجهزة الأمم المتحدة، والذي يمثل نموذجاً للتعاون البناء والفعال في مختلف الميادين، مشيراً الى أن «الكويت تعتلي مكانة مرموقة ومميزة ضمن المجتمع الدولي».

واجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، مع الامين العام مساء أول من أمس، وتم خلال الاجتماع وعلى هامش أعمال مجلس الأمن الدولي، استعراض أوجه التعاون بين الكويت والأمم المتحدة وكل أجهزتها ووكالاتها المتخصصة التابعة، خاصة أن الكويت باشرت عامها الثاني من عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لعام 2019.

كما تم التباحث في الإستحقاقات المقبلة للأمم المتحدة وفي المستجدات الإقليمية والدولية وتحديات المنطقة.

واستشهد غوتيريس بالدور الريادي للكويت في المحافل الدولية، وما دأبت عليه دوما في دعم الجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى تعزيز استتباب الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.

كما تناول الشيخ صباح الخالد خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة بلجيكا ديدييه ريندرز، العلاقات الوثيقة وأطر تنميتها في كل المجالات، إضافة إلى مستجدات الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك.