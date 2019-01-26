كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - أيندهوفن يهزم جرونينجين 2-1 ويعزز صدارته للدوري الهولندي

أيندهوفن

عزز أيندهوفن صدارته للدوري الهولندي بتغلبه على ضيفه جرونينجين 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز زفوله على هيراكليس 2 / صفر وإكسيلسيور على دي جرافشاب 2 / صفر.

وسجل هدفي أيندهوفن هيرفينج لوزانو في الدقيقتين 15 و19، فيما سجل هدف جرونينجين لودوفيت رايس في الدقيقة 34.

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 52 نقطة في صدارة الترتيب ، وتوقف رصيد جرونينجين عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية فاز، زفوله على هيراكليس بهدفين نظيفين مايك فان دوينين ولينارت ثاي في الدقيقتين 16 و55.

ورفع زفوله رصيده إلى 21 نقطة في المركز الحادس عشر وتوقف رصيد هيراكليس عند26 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز إكسيلسيور على دي جرافشاب 2 / صفر.

وسجل هدفي إكسيلسيور لويجي بريونس ومنير الحمداوي في الدقيقتين 76 والأخيرة من المباراة.

ورفع إكسيلسيور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد دي جرافشاب عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.