كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - بالصور .. نجوم الفن يحتقلون بالنجمة "ماجدة الرومي " بالعاصمة الإدارية

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، عدة صور عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام من كواليس حفل النجمة ماجدة الرومي، المرتقب مساء اليوم السبت في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وظهر في الصور عدد كبير من النجوم الذين حرصو على حضور الحفل، من بينهم: «يسرا، ونبيلة عبيد، ونيللي كريم، ونبيلة عبيد، ورجاء الجداوي، ولطيفة، وخالد زكي»، وآخرون.

ويعتبر هذا هو الحفل الأول لـ ماجدة الرومي في مصر خلال عام 2019، والثاني لها بعد فترة من اشتياق جمهورها المصري لها، إذ شاركت في الدورة الأخيرة لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، وقدمت حفل ناجح.



