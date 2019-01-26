كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - هذا هو الدور الذي تقوم به الفنانة "مروة الأزلي" بمسلسل "بحر"



تواصل الفنانة الشابة مروة الأزلى تصوير مشاهد البطولة في مسلسل "بحر" بطوله ماجد المصرى ومحمد دياب وأحمد كراراة وإخراج احمد صالح وإنتاج شركة سينرجي. وتلعب مروة دور "نانسي" طالبة جامعية تتميز بحب الذات والانتهازية من أجل تحقيق مصالحها الشخصية. كما خضعت مروة لجلسة تصوير بالأبيض والأسود بعدسة المصور علاء نظير ظهرت فيها بإطلالة أنثوية. يذكر أن آخر أعمال مروة مشاركتها في الجزء الثانى من مسلسل "نصيبي وقسمتك" ضمن أبطال حكاية "نظرة فابتسامة"

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