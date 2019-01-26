كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - بالصور - شيكابالا يزور معهد الأورام في أسوان

شيكابالا

زار محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب أبولون سميرني اليوناني المعار من الزمالك، معهد الأورام بأسوان، اليوم السبت، لتقديم الدعم للمرضى.

وتبرع شيكابالا بمبلغ مالي للمعهد، مطالبًا الشعب المصري بضرورة التكاتف، من أجل مساندة معهد الأورام، مساعدة المرضى ماديًا ومعنويًا.

وارتبط اسم شيكابالا مؤخرًا بالانتقال إلى المصري، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما أبدى رغبته في العودة من اليونان.





