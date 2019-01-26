كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - أحمد عزمي يكشف سر غيابه عن الساحة الفنية ببرنامج "ستار شو" ..غدآ

يحل الفنان أحمد عزمي، ضيفًا علي برنامج "ستار شو" المذاع على إذاعة "الشرق الأوسط " 89.5 fm، غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع خالد شاهين وشروق دياب.

ويتحدث "عزمي" عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية وأعماله الدرامية الجديدة خلال الفترة القادمة، كما يكشف عن العديد من أسرار حياته الفنية، وأهم المحطات في مشواره الفني، وتعاونه مع كبار النجوم ومن بينهم النجم يحيى الفخراني، والكاتب الكبير وحيد حامد.

برنامج "ستار شو" يذاع يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة حتى العاشرة مساءً، على الهواء مباشرًة عبر إذاعة "الشرق الاوسط"، تقديم خالد شاهين، وشروق دياب، من إعداد حسين أنسي.