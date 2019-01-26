كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - عبد الحميد خيرت : 25 يناير حق أريد به باطل .. ومبارك تنحي لهذا السبب؟

معتز عوض

قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن بعض المواطنين شاركوا في 25 يناير بحسن نية.

وتابع خيرت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ليس من كل شارك في 25 يناير بلطجية، البعض شارك من أجل شعار عيش وحرية وكرامة إنسانية، ثم اكتشفوا أنهم يتحركون تحت شعار زائف يحمل في ظاهره الديمقراطية، ويخفي التآمر»، معلقاً « هؤلاء اكتشفوا أن يناير حق أريد به باطل فتراجعوا».

وأردف وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق «النظام لم يسقط بسبب دور من خرجوا في 25 يناير، بل بفضل فطنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حتى لا يكون هناك صدام بين الدولة والشعب»، معلقاً «مبارك تنحى وسلم السلطة للقوات المسلحة، إذن لا يمكن أن نسمي 25 يناير ثورة».

وأكد خيرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اعترف بأن 25 يناير مؤامرة حينما اتهم إدارة أوباما بالتعاون مع الإسلام الراديكالي المتطرف لتغيير الأنظمة بالشرق الأوسط.