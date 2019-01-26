كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - بالفيديو.. ميلوول يُفجر مفاجأة ويُقصي إيفرتون من كأس إنجلترا

ميلوول وإيفرتون

فجر ميلوول الذي يلعب بالقسم الثاني (التشامبيونشيب)، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن تأهل على حساب إيفرتون، للدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوز قاتل بنتيجة (3-2)، مساء اليوم السبت.

وعلى ملعب (ذا نيو دين)، انتهى الشوط الأول بهدف في كل شبكة، حيث بادر إيفرتون بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 43، بواسطة مهاجمه البرازيلي المخضرم ريتشارليسون.

ولكن رد أصحاب الضيافة جاء سريعا بهدف التعادل، بعد دقيقتين بتوقيع لي جريجوري.

وفي الشوط الثاني، عاد التوفيز للتقدم في النتيجة عن طريق الدولي التركي سينك توسون، في الدقيقة 72.

إلا أن لاعبي ميلوول لم يستسلموا وعادلوا الكفة سريعا، بهدف التعادل بعد 3 دقائق، بمعرفة جاك كوبر.

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الأمور في طريقها لمباراة الإعادة، ظهر المدافع الشاب موراي والاس وأهدى فريقه التأهل بهدف ثالث قاتل، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وانضم ميلوول لركب المتأهلين لدور الـ16 وهم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وواتفورد (البريميرليج)، وسوانزي سيتي وبريستول سيتي وديربي كاونتي (القسم الثاني)، ودونكاستر روفرز (القسم الثالث).