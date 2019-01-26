كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - عبد الحميد خيرت: 49 شهيدًا سقطوا من الشرطة خلال أحداث يناير

معتز عوض

قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إنه لا يمكن قبول الاحتفال بعيد الشرطة و25 يناير معاً، معلقاً «لا يمكن أن يتساوى المتآمر والخائن مع الشهيد».

وتابع خيرت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «من خرجوا في 25 يناير استهدفوا طمس تاريخ عيد الشرطة، ولو هناك حسن نية سيطلقون مصطلح ثورة 28 يناير كونه الذي شهد أحداثا، لكن هناك تعمد بالإساءة للشرطة».

وأضاف وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق «الشرطة فقدت 49 شهيداً فضلا عن 1079 خلال الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير»، مشيرا إلى أن عدد شهداء الشرطة وصل إلى 115 شهيدا خلال الفترة من 25 يناير حتى أوائل يونيو 2012.

وأوضح أنه تم تهريب 10 آلاف قطعة سلاح من الأقسام ومحلات بيع السلاح، فضلا عن هروب 30 ألف شخص محكوم عليهم، وإتلاف 4 آلاف سيارة شرطة خلال أحداث يناير.