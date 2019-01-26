كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - جلسة خاصة بين لاسارتي وصالح جمعة بمران الأهلي

صالح جمعة

شهد مران فريق الأهلي يوم السبت اجتماعا قصيرا بين مارتن لاسارتي المدرب وصالح جمعة لاعب النادي في ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وتحدث المدرب المنتمي لأوروجواي مع صالح في بعض الأمور الفنية من أجل قادم المباريات.

وشارك صالح بديلا في فوز الأهلي يوم الخميس على مصر للمقاصة بنتيجة 3-صفر في الدوري المصري الممتاز.

وكانت المشاركة هي الأولى للاعب البالغ عمره 25 عاما مع الأهلي منذ أكثر من عام.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الاثنين في الجولة 20 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب البطولة ورصيده 30 نقطة بعد خوض 15 لقاء.