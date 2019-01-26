كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - رسمياً - الداخلية يتعاقد مع مهاجم الزمالك السابق

محمد سالم

كشف علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية، عن التعاقد مع محمد سالم قادما من بتروجيت في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبد العال: "أنهينا الاتفاق مع محمد سالم، ينقص فقط أن يُسقَط اسمه من "السيستم" لأنه لا يزال مقيدا بقائمة بتروجيت بعد أن تم الاستغناء عنه".

مضيفا: ولكن الصفقة انتهت واللاعب قام بتوقيع العقد".

اللاعب الذي انفصل مؤخرا عن بتروجيت بعد 6 أشهر من الانضمام إليه في الصيف الماضي، لعب سابقا في صفوف الزمالك بعد انتقاله إليه قادما من المقاولون العرب عام 2015، قبل أن يخرج معارا للاتحاد، ومن ثم الانضمام إلى بتروجيت.

هل يتواجد اللاعب أمام بيراميدز يوم 4 فبراير المقبل؟

عبد العال يجيب: "أمر طبيعي أن يتواجد أمام بيراميدز في فبراير المقبل".

مدرب الداخلية ذكر أيضا أن سوق الداخلية لم ينته بعد: "نعمل على ضم صفقتين إضافيتين، نتفاوض مع لاعب وسط إفريقي، كما كثفنا مفاوضاتنا لضم مدافع آخر".

الداخلية يستقبل بيراميدز على ملعب الشرطة يوم 4 فبراير المقبل في الجولة 21 من الدوري المصري، وفي رصيده 21 نقطة بالمركز 12. فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة.