كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - جماهير أتلتيكو مدريد ترفض التعاقد مع موراتا

ألفارو موراتا

رفضت جماهير أتليتكو مدريد الإسباني، اليوم السبت، فكرة تعاقد النادي مع المهاجم ألفارو موراتا قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ورددت جماهير أتليتكو مدريد هتافات رافضة للتعاقد مع موراتا خلال مباراة الفريق أمام خيتافي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما أعلنت صحيفة "آس" الإسبانية أن موراتا على أعتاب الانتقال لأتليتكو مدريد بعدما بات مهمشا من قبل الجهاز الفني لتشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن هناك اتفاقا بين مسؤولي ناديي أتليتكو مدريد وتشيلسي يقتضي بانتقال موراتا لفريق العاصمة الإسبانية مدريد على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي مع وجود بند بشراء اللاعب مع نهاية الموسم.

ورغم ذلك، أشارت وسائل إعلامية أخرى إلى أن الصفقة في طريقها للفشل بسبب وجود خلافات بين مسؤولي الناديين على القيمة المالية للصفقة.