كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - عبدالحميد خيرت: مصر تعرضت لمؤامرات دولية لإسقاطها استمرت حتى يناير 2017

معتز عوض

تمنى اللواء عبدالحميد خيرت، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، ألا يقتصر احتفالنا بعيد الشرطة على موقعة الإسماعيلية 1952 ولابد من الالتفاف لمواجهات الإرهاب التي راح ضحيتها ألف شهيد من رجال الشرطة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أحمد موسى؛ على فضائية «صدى البلد» ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان داعما للإخوان وقت رئاسته لأمريكا وغضب من سقوط مشروعهم.

وتابع خيرت أن مصر تعرضت لمؤامرات دولية لإسقاطها واستمرت حتى 21 يناير 2017 وقت تولي ترامب رئاسة أمريكا.