كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - جيهان خليل قنبلة الإثارة فى شهر رمضان .. مرسومة رسم واتفرج

بدأت الفنانة جيهان خليل تصوير مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم فى العمل أحد أدوار البطولة النسائية إلى جانب الفنانة ميرهان حسين التى تعاقدت على العمل فى وقت سابق.

يذكر ان جيهان قد استعرضت فتنتها وانوثتها فى عدد من جلسات التصوير التى بدت من خلالها مثالية أكثر من اللازم وكأنها مرسومة رسم ، أو يمكن فوتوشوب .. انت ونيتك .

مسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى وميرهان حسين وعبد الرحمن أبو زهرة وإدوارد وميرهان حسين وجينا سليم وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى تشويقى.









