كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - خالد الجندي يكشف حكم الذهاب إلى السينما ؟

معتز عوض

أذاع الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقطع فيديو كوميدى "كوميكس"، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول دخوله السينما الأسبوع قبل الماضي.

وعلق الجندى، خلال حلقة برنامجه "ولعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الشعب ده عبقري والفيديو ده قتلنى ضحك.. انا بحب الهزار المحترم ".

وشن هجومًا حادًا على منتقدي ذهابه للسينما برفقة بعض العلماء، لمشاهدة فيلم "الضيف" لتقييمه بعد أن تحدث البعض عن هجوم الفيلم على الحجاب.

وتابع: "أحد المشايخ قال لي هل يليق أن تدخل السينما؟، إيه ده إحنا بقينا في الضياع، الناس دماغها في الكزوزة".

وأضاف أن هناك أدلة كثيرة تثبت أن الذهاب للسينما مباح، متابعًا: "إحنا مش داخلين كباريه كلمني لما أدخل كباريه أو بار، دي عبارة عن شاشة كبيرة زي التلفزيون اللي عندك في البيت".

قام الشيخ خالد الجندى، بمُشاهدة فيلم "الضيف" للفنان خالد الصاوى، داخل إحدى دور العرض، وشاهد الفيلم مع خالد الجندى، مجموعة من الشيوخ، وهم رمضان عبد المعز، وأشرف الفيل، وخالد الجمل، ورمضان عبد الرازق، ورمضان عفيفى.

وتدور أحداث "الضيف" حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح ومحمود الليثى كضيوف شرف الفيلم.