كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - شاهد.. أول تعليق من التعليم على فيديو "ورق امتحانات ضايع يا ولاد الحلال"

معتز عوض

علق الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، على الفيديو المتداول لسيارة تنادي على ورق امتحانات ضائع "ورق امتحانات ضايع يا ولاد الحلال" قائلاً «الواقعة بمدرسة بدر الكبرى بمركز الفشن ببني سويف، ومراقب أول اللجنة بالمدرسة قام بإيصال ورق الامتحانات على موتوسيكل، وفقد الورق في الطريق»

وتابع حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد «ما فعله مراقب أول اللجنة مخالف، فمن المفترض أن ينقل ورق الامتحانات عبر سيارات مؤمنة، إلى مركز توزيع الأسئلة»، مشيرا إلى أن محافظ بني سويف إلى النيابة العامة، فضلا عن إيقاف رئيس اللجنة والمراقب 3 شهور.

وأردف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم « من الواضح أن المراقب توجه للبحث عن الورق بعد خروجه بكفالة، وهو لا يعلم أن الورق لن يعتد به حتى في حالة العثور عليه».

وكشف حجازي عن موقف طلاب مدرسة بدر الكبرى بعد ضياع ورق إجاباتهم قائلأً « أطمئن الطلاب بأنهم سيحصلون على النسبة المئوية للنجاح في المادة وفقا لنسبته في مجموع باقي المواد».