كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - الرابح الأكبر اليوم هى السوشيال ميديا - كشفت واقعة طفل البلكونة

مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد هناك رابحون وخاسرون ، فى كافة المجالات ، مال وأعمال ، رياضة ، فن ، حتى على مواقع التواصل الاجتماعى هناك رابحون وخاسرون .

وفى البشاير قررنا ان نرصد يوميا لقرائنا الكرام أبرز الرابحين فى كل يوم ، ليكونوا شعلة أمل للأخرين .

والرابح الأكبر اليوم هى السوشيال ميديا ، فمنذ مساء أمس ولا صوت يعلو على صوت طفل البلكونة ، الواقعة التى كشفتها السوشيال ميديا ، وتحولت فى ساعات قليلة الى قضية رأي عام ، انتهت بالقاء القبض على الأم التى ارتكبت تلك المغامرة الخطرة " حتى لو كان بحسن نية او لضيق الحال " ، لكنها فى النهاية كادت تودى إلى كارثة .

وصحيح أن النيابة أفرجت قبل قليل عن الام بعد تعهد بحسن الرعاية ، الا ان الواقعة فى حد ذاتها لن تنمحى من الأذهان ، وستكون أمام ناظرى كل ام وأب قبل أن يقدموا على تصرف أهوج يعرض سلامة أبنائهم للخطر .

عاجل .. استجابة للسوشيال ميديا : القبض على سيدة واقعة طفل البلكونة

النيابة توجه تهمتين لوالدة طفل البلكونة

والد طفل البلكونة يترجي الجميع .. الام غلبانة وشوفوا لها محامي

إخلاء سبيل والدة طفل " البلكونة " - ده ضنايا ومش هعمل كده تانى