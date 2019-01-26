كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 11:26 مساءً - الرابح الأكبر اليوم هى السوشيال ميديا - كشفت واقعة طفل البلكونة
مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد هناك رابحون وخاسرون ، فى كافة المجالات ، مال وأعمال ، رياضة ، فن ، حتى على مواقع التواصل الاجتماعى هناك رابحون وخاسرون .
وفى البشاير قررنا ان نرصد يوميا لقرائنا الكرام أبرز الرابحين فى كل يوم ، ليكونوا شعلة أمل للأخرين .
والرابح الأكبر اليوم هى السوشيال ميديا ، فمنذ مساء أمس ولا صوت يعلو على صوت طفل البلكونة ، الواقعة التى كشفتها السوشيال ميديا ، وتحولت فى ساعات قليلة الى قضية رأي عام ، انتهت بالقاء القبض على الأم التى ارتكبت تلك المغامرة الخطرة " حتى لو كان بحسن نية او لضيق الحال " ، لكنها فى النهاية كادت تودى إلى كارثة .
وصحيح أن النيابة أفرجت قبل قليل عن الام بعد تعهد بحسن الرعاية ، الا ان الواقعة فى حد ذاتها لن تنمحى من الأذهان ، وستكون أمام ناظرى كل ام وأب قبل أن يقدموا على تصرف أهوج يعرض سلامة أبنائهم للخطر .
عاجل .. استجابة للسوشيال ميديا : القبض على سيدة واقعة طفل البلكونة
النيابة توجه تهمتين لوالدة طفل البلكونة
والد طفل البلكونة يترجي الجميع .. الام غلبانة وشوفوا لها محامي
إخلاء سبيل والدة طفل " البلكونة " - ده ضنايا ومش هعمل كده تانى
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