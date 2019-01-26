انت الان تتابع تفاصيل خبر فيديو يحبس الأنفاس.. أم مصرية تذهب بابنها إلى الهلاك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 11:17 مساءً - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أم مصرية بإخراج ابنها من نافذة منزل شاهق لشرفة أخرى، في لحظات حبست فيها الأنفاس.

ويظهر الفيديو مخاطرة الأم بابنها من خلال دفعها إياه لمحاولة الوصول من النافذة إلى شرفة بعد فقدها لمفاتيحه، ولكن فجأة فقدت السيطرة عليه وبدأت بالصراخ طالبة المساعدة من جيرانها.

واقترب الفتى من السقوط من علو مرتفع بعد أن تعلق بين النافذة والشرفة، وكادت والدته تعجز عن إنقاذه، ولكنها بعد جهد تمكنت من سحبه داخل الشقة، وفق ما أكد نشطاء بعد انتشار الفيديو.

بدوره، أكد المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة أن السلطات الأمنية اعتقلت الأم بعد تقدم المجلس ببلاغ إلى النائب العام في الواقعة المتداولة تحت اسم "طفل البلكونة"، والتي تُظهر سيدة تدفع طفلاً من نافذة إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال المجلس القومي، في بيان له، اليوم السبت، عبر صفحته في "فيسبوك": "أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتعريضه للخطر- وفقاً لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008".