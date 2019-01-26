كيف تكتشفين أن زوجك يخونك؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - تلاحظين سيدتى أنه أصبح شخصاً جديداً وتشعرين أنه يخفى عنك شيئاً وأصبح يرفض الرأى الذى تقدمينه

عزيزتى المرأة أنا وأنت نعلم جيدا أن الزوج هو محور الحياة، وهو الهواء الذى تتنفسه كل زوجة، لكن لا يجب أن ننسى أن الهواء رغم أهميته وطبيعته الرقيقة يمكن أن يتعرض للتلوث، ومن الممكن أن تتعرفى على أسباب تلوثه وتحاولى علاجه، وضعى فى اعتبارك أن:

الزواج هو الرباط المقدس الذى يربط بين الرجل والمرأة لتكوين أسرة سعيدة، واعلمى أن الزوجة هى أكثر شخص يمكنه أن يفهم خبايا الزوج، وذلك لأن العلاقة الزوجية لم تنشأ بالصدفة، إنما بدراسة كلا الزوجين لمفاتيح شخصية الآخر، لذلك من السهل على كل زوجة أن تعرف مدى حب زوجها لها، وأن تكتشف خيانته لها أيضا.

سيدتى إذا أحسستى أن معاملة زوجك قد تغيرت معك، فنحن نقدم لك العلامات أو المؤشرات التى إذا وجدت تأكدى أن زوجك على علاقة بامرأة أخرى:

- أول وأهم علامات الخيانة هى التغير فى المعاملة والسلوك، ويظهر ذلك من خلال بعض التصرفات وهى:

1- الإهتمام غيرالمعتاد بمظهره وأناقته الشخصية، ويظهر هذا فى:

- اهتمامه بالنظر كثيرا فى المرآة.

- شراء ملابس جديدة دون داع لذلك.

- اهتمامه باستخدام العطور بشكل متزايد.

- وعند شرائه أشياء جديدة لم يكن يشتريها من قبل، مثل الهدايا الأنثوية أو التى تحبها المرأة.

2- عندما ينشغل عن الدنيا وما فيها بالتفكير لفترات طويلة، كما تلاحظين أنه أصبح شخصا جديدا يختلف عن المعتاد، وتشعرين أنه يخفى عنك شيئا ما، وأحيانا تلاحظين أنه يبتسم أو يضحك بسعادة عندما يكون بمفرده.

3- عندما تلاحظين أنه ليس لديه صبر أو عصبى على غير عادته، وأن قلبه لم يعد معك إنما مع آخرين.

4- عندما يخبرك دائما أنه مشغول، أو أن لديه عملا اضافيا، ولا تجدينه عندما تكونين فى حاجة إليه، ودائما يعود للبيت متأخرا.

5- إذا كان زوجك من الذين يقودون سيارة، يمكن أن تجدى بعض المتعلقات الموجودة بها والتى تدل على الخيانة، فمثلا يمكن أن تجدى أكثر من مرآة داخل السيارة، أو فواتيرا لأغراض لم يحضرها للبيت، أو أن فاتورة وقود السيارة قد ازدادت عن الحد المعتاد.

6- عندما يأخذ التليفون المحمول الخاص به معه فى كل مكان بشكل غير طبيعى، مثل الحمام أو الشرفة أو أى مكان فى المنزل، أيضا إذا كان التليفون صامتا، أو مضبوطا على الذبذبات، أو عندما يخرج خلسة من الغرفة حتى يتحدث فى التليفون.

7- عندما يخبرك أنه فى حاجة إلى مزيد من الحرية وممارسة ما يرغب.

8- عندما يزداد كذبه عليك، حيث يكذب بخصوص الأماكن التى يذهب إليها، أو بخصوص العمل، أو غير ذلك حيث يمكن للزوجة أن تعرف أن زوجها يكذب من عينيه أو من نبرة صوته، أو من طريقة كلامه، لأن الزوج مثل الطفل، والزوجة مثل الأم التى يمكنها أن تكشف خبايا ابنها.

9- يمكن أن تجدى رائحة عطر جديد لم يستعمله من قبل، أو آثار لأحمر شفاه أومستحضرات تجميل أنثوية.

10- تلاحظين أن أصدقاء زوجك المعتادين، يعاملونك معاملة غريبة، وذلك لعلمهم بخيانته لك.

11- عندما يتوقف عن أخذ استشارتك فى الموضوعات التى تهمه، وأن يرفض الرأى الذى تقدمينه، وذلك لأن هناك امرأة أخرى أصبحت هى المقنع بالنسبة له.

12- عندما يقوم بعمل بريد الكترونى جديد له دون أن يعلمك به.

13- عندما يخرج من المنزل فى الصباح، وهو يبدو كالربيع فى أجمل صورة، ويعود فى المساء مثل الشتاء فى أشد عواصفه.

14- عندما يبدأ فى الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية حتى يحسن لياقته البدنية، برغم عدم اهتمامه بذلك من قبل.

15- عندما يشترى تليفون محمول جديد دون أن يعلمك بذلك، ويدفع فاتورته عن طريق المكان الذى يعمل به.

16- عندما تجدين أنه يحمل الواقى الذكرى، بالرغم من استخدامك لإحدى وسائل منع الحمل.

17- عندما يبدأ فى حذف جميع المكالمات الصادرة والواردة إليه، على التليفون الخاص به أولا بأول.

18- عندما يحذف جميع رسائل البريد الإلكترونى الواردة إليه، مع تعوده على تراكم الرسائل لديه من قبل.

19- عندما يبدأ فى توجيه اللوم إليك، وتوجيه أسئلة مثل هل مازلت تحبيننى .

20- عندما يوجه أسئلة غير معتادة متظاهرا أنه يتناقش معك فى موضوعات للحوار فقط ، فمثلا يمكن أن يقول: هل يمكن للشخص أن يحب أكثر من إنسانة فى نفس الوقت؟

21- عندما يقوم بشراء ملابس تحتية جديدة بنفسه مع العلم بأنك معتادة أن تشترى له جميع أغراضه.

22- عندما يصر على إخراج أغراض الأطفال من سيارته.

23- أحيانا تجدين أنه لا يرتدى خاتم الزواج.

24- عندما يرغب فى مساعدتك فى غسل الملابس على غير عادته.

25- عندما تجدين خدوش على أى جزء من أجزاء جسده ولا يستطيع أن يفسر لك أسباب ذلك.

26- يحاول أن يمارس الحب معك بطرق جديدة لم يعتد أن يفعلها.

27- يفقد الرغبة فى ممارسة العلاقة الحميمية معك بدون أن يوضح الأسباب.

28- يختلق الأعذار حتى يترك المنزل ويخرج.

29- عندما تكتشفين أنه قد اخذ إجازة أو إذنا من العمل مع إخبارك أنه كان يعمل فى ذلك الوقت.

30- عندما يظهر اهتماما مفاجئا بنوع جديد من الموسيقى.

31- يقضى وقتا طويلا أمام الكمبيوتر أثناء نومك.

32- عندما يعانى من اضطراب فى المعدة غير معتاد وذلك لأنه يتناول الطعام فى بيت عشيقته كما يكون مضطرا لتناول الطعام الذى أعددتيه أنت له.

33- عندما تصل إلى المنزل مكالمات كثيرة وعند رفع سماعة التليفون لا تجدين أحدا يجيب.

34- عندما يهتم بوضع حافظة نقوده إلى جانبه.

35- عندما يخرج من البيت لسبب ما ولا يعود إلابعد وقت طويل.

36- عندما يعطيك رقم تليفون جديد حتى يمكنك أن تجديه.

سيدتى قدمت لك هذه العلامات التى تدل على خيانة زوجك لك، ليس لأسبب لك الألم أو النهاية الحزينة لقصة الحب التى كانت بينكما، فقط أريد أن القى الضوء على بعض الأخطار التى يمكن أن تدمر حياتك.

ونصيحتى لك هى:

- أن تراقبى زوجك وعند التأكد من الخيانة لا تعلميه بذلك، كل ما عليك أن تفعليه هو أن تحاولى البحث والتنقيب عن الأسباب التى أدت الى ذلك وأن تحاولى أن تصلحى كل ما وقعت فيه من أخطاء دون قصد.

- ابذلى كل ما يمكنك حتى تصلحى من نفسك وتصلحى من زوجك دون أن يلحظ ذلك.

- أحبيه أكثر وأكثر لأن الحب سيكون الدافع القوى الذى يمنحك القوة التى تجعلك تتحملين العناء حتى تعيدى مسار الحياة الطبيعى الذى كانت عليه من قبل.

- اعلمى سيدتى أن الهروب فى مثل هذه المواقف لن يكون الحل لأن شخصية الرجل واحدة والمشكلات التى تسببها واحدة، لذلك إذا حاولت أن تبدأى حياة مع شخص آخر فإن هذا الشخص الآخر ليس إلا رجل مثل الرجل السابق.