صفراء حديثي الولادة تستدعي وقف الرضاعة الطبيعية في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء أبوبكر

الصفراء في حديثي الولادة أكثر من نوع، فسيولوجية أو انسدادية، وكل نوع يحتاج إلى طريقة تعامل مختلفة، وتعتقد بعض الأمهات أن جميع الحالات تتطلب الاستمرار في الرضاعة الطبيعية إلا أن هذا اعتقاد خاطئ، لأن هناك حالات تستدعي التوقف عن إرضاع الطفل لفترة معينة.

الصفراء المرتبطة بالرضاعة الطبيعية لها أكثر من سبب، وفقا للدكتورة غادة سيد، استشاري طب الأطفال والرضاعة الطبيعية، موضحة أنها في بعض الأحيان تنتج عن قلة إدرار لبن الأم، لأن الصفراء عبارة عن مادة تنزل في البراز لكن مع قلة الرضاعة يقل عدد مرات تبرز الطفل، وبالتالي تتأخر الصفراء في النزول ما يؤدي لارتفاع نسبتها في الجسم.

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