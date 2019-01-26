"كل اللي يعجبك وألبس اللي ينص عليه القانون".. أغرب 5 قوانين متعلقة بالملابس في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

"كل اللي يعجبك وألبس اللي يعجب الناس".. ينتشر هذا المثل في عالمنا العربي للدالة على احترام الذوق العام واحترام قواعد وتقاليد المجتمع الذي تعيش به، ولكن ماذا لو وُضعت قوانين تنص عليك ما ترتديه وما لا ترتديه؟

بالطبع، يستطيع أي شخص أن يرتدي من الملابس ما يشاء في إطار الذوق المجتمعي الذي يعيش به، ولكن يبدو أن الظروف دفعت بعض الدول لاتخاذ قرارات ووضع قوانين إلزامية خاصة بالملابس، وفي هذا الموضوع ننشر لكم أكثر 5 قوانين مرتبطة بالموضة والأزياء حول العالم- وفق ما نشره موقع "Businessinsider".

- اليونان

ممنوع ارتداء الكعب العالي في المواقع الأثرية اليونانية مثل الأكروبوليس، حيث كشف المسؤولون أن الكعب يشوه المواقع الأثرية لذلك وضعوا حظراً على ارتدائه منذ عام 2008.

- سوازيلاند أو إسواتيني

ينص القانون على منع النساء ارتداء البنطلون، وفي حال لوحظ مرور امرأة ترتدي بنطلونًا تعاقب على الفور.

- إسبانيا

غير مسموح بقيادة السيارة داخل نطاق الدولة، أثناء ارتداء "شبشب" فى القدم، ويلزم ارتداء حذاء عادي من أجل القيادة، يتم دفع غرامة مالية قدرها 255 دولار.

- استراليا

منعت الدولة الاسترالية مواطنيها من ارتداء الملابس والأحذية غامقة اللون والمطاطية أثناء التجول في الليل.

- تايلند

على كل شخص أن يرتدي ملابسه الداخلية قبل الخروج من المنزل.