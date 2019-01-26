أجمل العطور النسائية الجديدة...ستعشقينها بالتأكيد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - تبحث كل امرأة عن عبق مميّز تبدأ به عامًا جديدًا، هذه عطورحديثة بنفحات شرقيّة آسرة، متبّلة بالعود، الفانيليا والمسك، تتناسب وأجواء الشتاء.



1.CHANEL Nº5 Eau de Parfum Spray

2.Giorgio Armani Si Passione Eau de Parfum

3.SISLEY - PARIS Izia Eau de Parfum

4.Maison Margiela Mutiny Eau De Parfum

5. Tom Ford Lost Cherry Eau de Parfum

6.Miu Miu Fleur D'Argent

7.Alexander Mcqueen Dark Papyrus Eau de Parfum

8.Cartier Carat Eau de Parfum

9.SISLEY - PARIS Soird'Orient Eau de Parfum - Bergamot, Galbanum & Saffron

10.CLIVE CHRISTIAN Private Collection E - Green Fougere Feminine Perfume

11.ALAÏA BEAUTY ALAÏA PARIS Eau de Parfum Nude

12.Burberry Her Eau de Parfum

13.HUDA BEAUTY Kayali Eau de Parfum Vanilla

14.AERIN BEAUTY Tangier Vanille Eau de Parfum Vanilla & Amber

15.FREDERIC MALLE Superstitious Eau de Parfum - Turkish Rose, Egyptian Jasmine & Aldehyde

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