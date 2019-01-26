علاج فطريات الأظافر بوصفات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - لا يوجد سبب واحد للإصابة بعدوى فطريات الأظافر ، لكن من بين مصادر العدوى، وسائل العناية بالقدم وغرف الاستحمام المغلقة، والفطريات تحبُّ البيئة الرطبة والمظلمة، مثل الأحذية المبتلّة، والأحذية تعدّ من أسباب انتشار ونمو الفطريات، وأصابع القدم أكثر عرضة لها من أصابع اليد، التي قد تحدث أيضًا. لكن يمكن علاج فطريات الأظافر وبوصفات منزليَّة طبيعيَّة خلال شهر أو شهرين، تعرّفي إليها :







1- خل التفاح

خلّ التفاح هو حمضي، ويمكن أن يساعد على منع الفطريات من الانتشار. في الوقت نفسه فهو يقتل البكتيريا والفطريات.

• امزجي خلّ التفاح والماء بأجزاء متساوية. انقعي أظافركِ بها لمدَّة 30 دقيقة يوميًّا. وحين تنهين ذلك، جفّفي أظافركِ تمامًا. عندما تستخدمين هذا الخليط يوميًّا لبضعة أسابيع، ستلاحظين تحسّنًا سريعًا جدًّا.

• ثمة خيار آخر هو إجراء التقشير من خلال إعداد مقشر، مكون من دقيق الأرزّ مع بضع ملاعق من خل التفاح. طبّقي هذه العجينة على الظفر المتضرِّر وافركي المنطقة بلطف. افعلي ذلك مرَّات عديدة في الأسبوع.

2- زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي له خصائص مطهّرة ومضادة للفطريات، وأيضًا تساعد كثيرًا في علاج فطريات أظافر الرجلين. يمكنكِ استخدام هذا الزيت أيضًا لعلاج أنواع أخرى من الالتهابات الجلديَّة.

• امزجي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي، مع ملعقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

• استخدمي القطن لتطبيق الخليط على الأظافر المتضرِّرة.

• اتركيه لمدَّة 10 دقائق، ثم استخدمي فرشاة لتنظيف الظفر المتضرِّر بلطف.

• كرِّري الأمر مرتين أو ثلاث مرَّات يوميًّا لـعلاج فطريات الأظافر



3- الخل الأبيض

الخل الأبيض هو أحد أفضل المكونات لـ علاج فطريات الأظافر؛ لأنَّه يحارب العدوى ويساعد على استعادة الرقم الهيدروجيني للبشرة.

• امزجي جزءًا واحدًا من الخل الأبيض مع جزأين من الماء الدافئ.

• انقعي أظافركِ المتضرِّرة في هذا الخليط لمدَّة 15 دقيقة.

• اِغسلي رجليكِ وجفّفي المنطقة المصابة بدقة.

• كرِّري مرتين يوميًّا حتى تزول الفطريات.

• إذا أحسستِ بأنَّ بشرتكِ تهيّجت، أضيفي المزيد من الماء إلى الخليط.







4-زيت الأوريغانو

زيت الأوريغانو لديه خصائص مطهِّرة، مضادة للجراثيم والطفيليات والفيروسات، وأيضًا مسكّن له، ويساعد في علاج فطريات الأظافر.



• امزجي قطرتين من زيت الأوريغانو مع ملعقة من زيت الزيتون.

• طبّقي هذا الخليط على المناطق المتضرِّرة.

• اتركيه لمدَّة 30 دقيقة على الأقل.

• كرِّري مرَّة واحدة أو مرتين يوميًّا لمدَّة ثلاثة أسابيع، لـ علاج فطريات الأظافر.

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