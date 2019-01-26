عطر للجنسين.. اعتَمِداه كتوقيع مشترك لعلاقتكما

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - اعتماد " عطر للجنسين " يعتبر واحداً من أهم العوامل التي تجذب الآخرين، لا لشيء بل لأنّ حاسة الشم تلعب الدور الأبرز والأكثر فاعلية في دغدغة المشاعر وإثارتها، لذا لا يمكن إهمال عطر للجنسين الذي نعتمده، فهو وفضلاً للجاذبية القوية الذي يضفيها عطرُنا، يعطينا هوية محدّدة وبارزة، فهو بمثابة توقيع لشخصيتنا أو ما يُعرف باللغة المحكية بالـ"كاركتير"، مختصر القول العطر حضور في غياب.

يلجأ بعض الأزواج إلى اعتماد عطر واحد يصلح للجنسين، كتوقيع مشترك لعلاقتهما ولحبهما، فهما بذلك، أي باعتمادهما عطراً واحداً، يقدّمان نفسيهما على أنّهما واحدٌ في جسدين.

نقدّم لكما من المول.كوم مجموعة من العطور للجنسين، لتختارا الأنسب لكما والذي يليق أكثر بطبيعة علاقتكما وشخصيتكما، سواء هادئة أو صاخبة.



1- ميمو باريس: عطر افريكان ليثر أو دو بيرفيوم للجنسين - 75 مل



عطر افريكان ليذر بمعنى الجلود الأفريقية يشبه رحلة سفاري للصحارى و الأدغال الأفريقية و يحمل حرارة الجو و أجواء الحيوانات البرية في غابات السافانا و رائحة التوابل.

للحصول عليه، اضغطوا هنا.





2- جيرلان: عطر سنتال رويال او دو بيرفيوم للجنسين - 125 مل



عطر الصندل الملكي من غيرلان شرقي خشبي يصلح للرجال و النساء مبني على التناقض بين نوتات داكنة شرقية هي الجلود و العود و أخرى مضيئة سكرية هي الورد و الياسمين.و ذلك بجانب الصندل المميز.

للحصول عليه، اضغطوا هنا.





4- توم فورد:عطر توسكان ليذر أو دي بيرفيوم للجنسين - 50 مل



رائحة الجلد الكلاسيكية الخام تجدها هنا بطريقة احترافية .. يُشعرك و كـأنك ترتدي جاكيت جلدي جديد فاخر .. فإفتتاحيته المثيرة والفخمة جداً تبدأ بنوتة الزعفران و الزعتر وتوت العليق والتي تحمل الإحساس الدافيء برائحة الجدلد الطبيعي.

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نصائح لوضع العطر بنجاح:



أولاً: إعلمي أنّ العطر مصمّم لإضفاء الرائحة على الملابس أولاً. أمّا بالنسبة إلى بشرتك، فقد تمّ ابتكار كريمات مرطبة تمنحها الرائحة الطيبة والانتعاش.

ثانياً: أضيفي نفحات من العطر إلى خزانتك في المساء، ولا سيّما في حال كانت محكمة الإغلاق، فالرائحة ستنتشر فيها وتتغلغل في أنسجة ملابسك، الأمر الذي ستلاحظينه عندما تفتحين دفّتيها في الصباح.

ثالثاً: إعملي على رشّ بضع نقاط من عطرك المفضل داخل سترتك أو قميصك أو معطفك أو عباءتك، فهذه الطريقة تساعد على دوام رائحته أكثر بنحو مرتين إلى 3 مرات ممّا لو رششته على الجهة الخارجية من ملابسك، إذ يتبخر، في هذه الحالة، بسرعة. وهكذا فإنّ الحركات التي تقومين بها، مثل الجلوس والوقوف والمشي تتولّى ما تبقى من المهمّة، أيّ تنشر رائحة العطر في محيطك.

رابعاً: تجنّبي وضع العطر على عنقك وقبضة يدك. لماذا؟ لأنّ وضعك العطر على عنقك يجعله عرضة للتبخر السريع. كذلك فإنّ قيامك بغسل يديك باستمرار يساهم في إزالة رائحته بشكل تدريجي ولا سيّما مع استخدامك الصابون أو غيره من منتجات التنظيف.

خامساً: رشّي ذرات عطرك على الجلد، الصوف والشعر. فهذه المواد الثلاث تحفظ الرائحة لأطول مدّة ممكنة.

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