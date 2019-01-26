موديلات مناكير تحاكي آخر صيحات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - إذا كنت من محبات الموضة والتجدد، ولديك الجرأة الكافية للخروج عن المألوف لناحية موديلات الأظافر وألوان المناكير، فقد جمعنا لك في هذا المقال أبرز موديلات الأظافر وأجدد أفكار المناكير لعام 2019، من منصات عروض الأزياء، ومن الفنانين الموهوبين عبر موقع إنستقرام. والأهم أن موديلات الأظافر هذه تتماشى مع الأظافر الطويلة والقصيرة على حد سواء.



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مناكير الكارو

يعد الكارو، أو المربعات، أحد اتجاهات موضة الأزياء الأكثر بروزاً خلال عام 2019، وهذا ينطبق أيضاً على الأظافر، إذ إن المناكير الكارو باللونين الأبيض والأسود سيسير جنباً الى جنب مع الملابس الكارو، وبالتالي سيكون موضة الأظافر الأكثر انتشاراً خلال هذا العام.



المناكير المتعرج

لقد ظهر المناكير المتعرج على الكثير من منصات عروض الأزياء لعام 2019، بحيث تطبقين تعرجات على أظافرك باللون الأسود، أو بإمكانك اعتماد لون آخر، فذلك يعود الى ألوان الأزياء التي سترتدينها. وهكذا تحصلين على موديل أظافر مميز وخارج عن المألوف.



مناكير الغرافيك

بدلاً من اختيار المناكير الفرنسي التقليدي، بإمكانك الآن أن تكوني أكثر تميزاً وجرأةً، من خلال اعتماد مناكير الغرافيك باللونين النيود والأسود، وذلك من خلال طلي كامل الظفر بالمناكير النيود، وتزيين طرف الظفر الأمامي برسمة الغرافيك عبر استخدام المناكير الأسود.



المناكير الغليتر

كما المكياج الغليتر، يلاقي المناكير الغليتر أيضاً انتشاراً واسعاً هذا الموسم، لا سيما المناكير الأزرق الغليتر. ولإطلالة لافتة، بإمكانك اعتماد المناكير الغليتر مع مكياج العيون الغليتر، على أن تعتمدي الألوان المناسبة تفادياً للمبالغة.



المناكير الميتاليك

تلاقي موضة الميتاليك انتشاراً واسعاً في الوقت الراهن، لا سيما لناحية المكياج والأظافر، لذلك لا تترددي في اعتماد المناكير الفضي الميتاليك، وزيني أظافرك بحبات الكريستال الملونة لإطلالة مميزة ولافتة.

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