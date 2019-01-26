أفضل كريم مرطب للوجه...تعرفي إلى خيارنا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - تحتاج البشرة دائمًا لـ أفضل كريم مرطب للوجه على مدار الفصول الأربعة، فهي بحاجة لكريم مميّز يعتني بنضارتها، وليونتها ووقايتها من كلّ المؤثّرات الخارجيّة، كما يوفّر لها الحماية اللّازمة من الأشعّة ما فوق البنفسجيّة خلال ساعات النهار، ويمدّها بمختلف الفيتامينات والمعادن الأساسيّة التي تتغلغل إلى أعمق طبقاتها، فتؤمّن لها الغذاء والترطيب .تعرّفي إلى أفضل كريم مرطب للوجه.





غالبًا ما تكتفي البشرة في ساعات النهار بكريم الترطيب الجيّد، فيجعلها بغنًى عن كريم الأساس ومساحيق التجميل الأخرى، لأنّه يعكس نضارتها ويؤمّن لها الملمس الناعم والمظهر المشرق والمضيء لاطلالة طبيعيّة لامعة، لذا لا تغفلي عن هذه الخطوة في جميع فصول السنة. اختاري أفضل كريم مرطب للوجه من شركة موثوق بها، يؤمّن احتياجات بشرتكِ ويمنع جفافها وتعرّضها للتلف.

تابعي أيضاً:

أهم كريمات تجديد البشرة...تعرفي إليها

كريم تقتيح البشرة لإطلالة مشرقة

أفضل 5 كريمات مضادة لشيخوخة البشرة... نتائجها مذهلة