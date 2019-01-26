أحدث قصات الشعر...ما هو رأيك؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - احتلت قصة الكاريه حيزًا كبيرًا ومهمًّا مقارنة بـقصات الشعر الأخرى لتكون أحدث قصات الشعر ، وقد اعتمدتها نجمات كثيرات، عالميات وأجنبيات، لا سيما أنّ هذه القصة عصرية جدًّا، وتضفي على اطلالة المرأة شبابًا وحيوية.





وفي ما يلي، اخترنا لكِ أجمل قصات الكاريه التي ظهرت بها النجمات



الكاريه على طريقة النجمات العالميات

خلال عام 2018، ظهرت نجمات عالميات كثيرات بقصة الكاريه بأشكالها كافة، على سبيل المثال لا الحصر، النجمة كاتي هولمز التي اعتمدت قصة الكاريه ذات الدرجة نفسها من الوراء، إنما بغرة أطول قليلًا، وما يميز هذه القصة أنها تلائم معظم أشكال الوجه. في وقت اعتمدت النجمة فيكتوريا بيكهام قصة كاريه مثيرة للغاية، وتناسب أيضًا معظم أشكال الوجه، حيث اختارت أن يكون شعرها قصيرًا جدًّا من الخلف، مع غرة متوسطة الطول. كما كان لقصة الكاريه الجريئة جدًّا ظهور كبير خلال 2018، كقصة شعر النجمة ريهانا، التي اعتمدت قصة الكاريه المستقيمة مع غرة جانبية أطول قليلًا، وهي أحدث قصات الشعر. إضافة إلى قصة الكاريه غير المتماثلة التي اعتمدتها جيسيكا شاستين.

الكاريه بأسلوب النجمات العالميات

وعلى خطى النجمات العالميات، سارت النجمات العربيات، حيث اعتمدت كثيرات منهنّ خلال 2018، قصة الكاريه بأنواعها المختلفة، حيث ظهرت النجمة مايا دياب بقصة الكاريه متوسطة الطول مع الغرة القصيرة، ونادين نسيب نجيم التي فاجأت متابعيها بقصة الكاريه القصيرة بتسريحة الشعر الناعم، التي أضفت على اطلالتها جمالًا وعصرية. كذلك، اعتمدت النجمة هيفاء وهبي قصة الكاريه القصيرة مع الغرة، إضافة إلى نوال الزغبي وأحلام ونجوى كرم وغيرهنّ. أما النجمة ستيفاني صليبا، فظهرت في أحد أعمالها خلال 2018 بقصة الكاريه القصيرة التي اعتمدت لها تسريحة حيوية بالخصلات المتموجة مع الغرة القصيرة، وتعتبر من بين أحدث قصات الشعر.

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