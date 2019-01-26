صور اتجاهات ألوان فساتين السهرة لربيع 2019 من أسبوع باريس للأزياء الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - يتميّز كلّ موسم بألوانه الخاصّة والفريدة التي يعتمد عليها مصمّمو أهم الدور العالميّة لابتكار تصاميمهم. ومن خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية، تبيّنت لنا لوحة الألوان الرئيسية لفساتين السهرة 2019 والتي اتّسمت بمزيج من التدرّجات المختلفة..

تابعي معنا بالصور أبرز اتجاهاتألوان فساتين السهرة لربيع 2019 منسبوع باريس للأزياء الراقية:

الأبيض

لطالما عُرف الأبيض بهويّته الربيعية والصيفيّة.. وقد ساد بقوّة كبيرة على ساحة موضة فساتين السهرة خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية ربيع 2019، فرصدناه ناعمًا ملائكيًّا على منصات أزارو Azzaro، وأليكسي مابيل Alexis Mabille، وشانيل Chanel، وديور Dior، وجمباتيستا فالي Giambattista Valli.

النيود

تعود موضة النيود من جديد إلى ساحة الموضة العالمية، فهي ليست فقط رائجة على أزياء الـ Ready To Wear، إنما أيضًا على فساتين السهرة الفخمة التي عرضها المصممون خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية ربيع 2019.

وقد رصدنا النيود لدى الكثير من الدور العالمية، مثل ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، وديور Dior، وشانيل Chanel، وأليكسي مابيل Alexis Mabille.

المرجاني

تم اختياره لونًا للعام 2019 من قبل شركة بانتون Pantone العالمية. وقد اعتمده الكثير من الدور العالمية في تصاميمها لفساتين السهرة الراقية لربيع 2019، وأهمها أليكسي مابيل Alexis Mabille، وألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، وسكياباريلي Schiaparelli.

الأحمر

هو لون حيوي ومفعم بالجرأة والأنوثة. رأيناه على منصات عروض الكثير من العلامات خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية للموسم المقبل، حيث كان أبرزها ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، وجيفنشي Givenchy، ودونداس Dundas، وآيرس فان هربن Iris Van Herpen.

الأصفر

ما زال اللون الأصفر مستكملًا رواجه على الساحة العالمية للموضة، حيث يُعتبر اليوم واحدًا من أهم الألوان لربيع 2019. وقد رصدناه خلالأسبوع باريس للأزياء الراقية لدى دور جيفنشي Givenchy، وأليكسي مابيل Alexis Mabille، وآيرس فان هربن Iris Van Herpen، وسكياباريلي Schiaparelli.

الأزرق

تعدّ هذه الدرجة من الأزرق التي تشتهر بها وسائل التواصل الاجتماعي، واحدة من الألوان الأحدث على ساحة الموضة العالميّة. وقد اعتمده مصممون كثر في تصاميمهم خلالأسبوع باريس للموضة الراقية ربيع 2019، كان أبرزهم أرماني بريفيه Armani Prive، ودونداس Dundas، وسكياباريلي Schiaparelli.

نصيحتنا لك:

أثناء اختياركِ لفساتين السهرة، حاولي أن تبحثي عن الألوان التي تتناسب ودرجة بشرتكِ، ولا تنساقي خلف الألوان الرائجة التي يمكن أن لا تليق بلونِك.