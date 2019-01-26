فساتين ريش فخمة موضة ربيع 2019 من أسبوع باريس للأزياء الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - تناثرت فساتين الريش على منصات عروض مجموعات موسم ربيع 2019 من فساتين السهرة الفخمة خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية، مضفية على إطلالات العارضات لمسة من الأنوثة والنعومة البحتة، الممزوجة بالفخامة والرقي. فزين الريش الفساتين بشكل كامل تارة ،وتارة أخرى تمت خياطته فوق الحواف أو الأكمام، وأحياناً الياقات، ليضفي على التصاميم نفحات مميزة.

فيما يلي، نقدّم إليك أبرز فساتين الريش التي عرضتها أهم الدور العالمية خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية لـ ربيع 2019، مع طرق تنسيقها لإطلالة فاخرة، و«مينيماليست» والأهم أن تكون غير مبالغ فيها.

ظهر الريش على منصّة عرض شانيل Chanel على شكل تفاصيل وليس كإطلالة كاملة. فرأيناه على الأكمام وأطراف التصاميم، مثل هذا الفستان الزهري المزخرف بالورود والريش الرمادي.

نسّقي هذا الفستان مع حذاء أسود بكعب وحقيبة كلاتش Clutch سوداء. ويمكنك أن تضعي على شعر أكسسوار ناعم لإضفاء أسلوب عصري على الإطلالة.

كما قدّمت علامة رالف أند روسو Raph&Russo تصاميم لفساتين ريش راقية ذات طابع موديست أو محتشم ظهر من خلال هذا الفستان شبه القفطان باللون النيود الراقي، والذي يتميّز بأكمامه الواسعة.

نسّقي هذا التصميم مع حذاء بكعب باللون الذهبي الفاتح وحقيبة كلاتش ذهبية ذات تصميم بسيط. أما في ما يخص الشعر، فحاولي أن لا تبقيه منسدلاً لإطلالة تتناسب مع نعومة الفستان.

زيّن الريش القسم الأعلى من فساتين أليكسي مابيل Alexis Mabille، حيث رصدناه خلال أسبوع باريس للأزياء الراقية من خلال فستان سندريلا الملكي باللون التركواز واستعان لتنفيذه بـ قماش الساتان الفاخر.

ولإطلالة ملكية حاولي تنسيق هذا الفستان مع كلاتش clutch وحذاء مفتوح باللون الفضي، وتفادي ارتداء الكثير من المجوهرات، حيث يمكنك الاكتفاء بأقراط طويلة من الماس.

كذلك، فقد احتلّ الريش مكانة كبيرة خلال عرض علامة سكياباريلي Schiaparelli في أسبوع باريس للأزياء الراقية لـ ربيع 2019، فرأيناه على تصاميم لفساتين سهرة عديدة بأشكال وألوان مختلفة.

تمت خياطة الريش الأزرق فوق أكمام هذا الفستان المحتشم المصمم من قماش باللون البيج المطبّع بالأزرق.

لا يحتاج فستان الريش هذا للكثير من الإكسسوارات، حيث يمكنك فقط الاعتماد على حذاء أنيق باللون النيود وحقيبة كتف.

كما وظهر الريش لدى سكياباريلي Schiaparelli من خلال فستان سهرة قصير ذي تصميم كامل من الريش ودائري الشكل، باللونين الأحمر والبنفسجي الفاتح .

ارتدي هذا الفستان مع حذاء كعب أسود ذي شرائط، وارفعي شعرك بالكامل.

وللريش لدى عرض جمباتيستا فالي Giambattista Valli وجود قوي، حيث رأيناه على مختلف التصاميم. فجاء ملوّناً ومتناثراً على كامل الفستان، مضفياً فخامة لا مثيل لها.

نسّقي هذا الفستان مع بوت أسود عالٍ، ولا تعتمدي على الإكسسوارات والمجوهرات تفادياً للمبالغة.

كما وبرز الريش أيضاً لدى جمباتيستا فالي Giambattista Valli من خلال تصميم لفستان سهرة قصير من الأمام وطويل من الخلف، باللون الأبيض النقيّ. فرأيناه على الحواف والأطراف .

تليق هذه الإطلالة بصاحبات الجسم الممشوق، حيث يمكنهن تنسيق حذاء باللون الأسود أو الذهبي الفاتح معها، مع حقيبة كلاتش مزركشة بأسلوب بسيط.

بدورها قدّمت علامة أرماني بريفيه Armani Prive أيضاً تصميماً صاخباً من الريش الأزرق والأحمر.

ونظراً لألوانه الفاقعة، نسّقي معه حذاء بلون كلاسيكي وحقيبة بذات اللون.

أي من تصاميم فساتين السهرة هذه التي عرضها أسبوع باريس للأزياء الراقية تختارين لإطلالاتك المسائية لربيع 2019؟