فساتين خطوبة باللون الأحمر لعروس يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - يرمز شهر فبراير إلى الحب، نسبة لـ يوم الحب الذي يصادف في هذا الشهر، وإن قررتِ الاحتفال بخطوبتكِ خلال هذه الفترة، ننصحكِ باختيار اللون الأحمر الجذاب لفستان خطوبتِك. جمعنا لكِ العديد من موديلات فساتين الخطوبة من أسبوع الموضة للهوت كوتور لموسم ربيع وصيف 2019.

الأحمر من الألوان القوية التي تمنح العروس اطلالة جاذبة، اللون الأحمر لما له من سحر أخّاذ، كما أنه من أبرز ألوان فساتين الخطوبة التي قدمها العديد من المصممين في أسبوع الهوت كوتور 2019.



يليق اللون الأحمر بالعروس السمراء، وبعض تدرجاته تليق بصاحبات البشرة الفاتحة أو البيضاء، يرتبط اللون الأحمر بالمناسبات السعيدة في الثقافة والعادات الهندية القديمة. فهو لونٌ يشير إلى الفرح والسعادة، إضافةً إلى أنه لونٌ نابض بالحياة. وفي الهند، يرمز اللون الأحمر إلى بداية حياة جديدة، لذلك نجد العرائس الهنديات يتزيَّنّ بفساتين حمراء اللون في ليلة الزفاف، كإشارة على بدء حياة جديدة سعيدة.

قدّم المصمم جورجيو أرماني Giorgio Armani فساتين باللون الأحمر، وتنوعت القماشة بين التول والحرير، وحتى فستان من قماش اللاتكس، ومزج الأحمر مع الأسود، وبرز جمال اللون الأحمر مع اللون النيلي.



أما رامي قاضي فطغت الألوان الميتالية على تصاميمه، بينما مع اللون الأحمر أحبّ إضافة اللون الفضي البراق الذي أضفى بعض الحيوية على اطلالة الموديل.

وللفساتين الحمراء المنفوشة والضخمة حصة في تصاميم المصمم جيامباتيستا فاليGiambattista Valli ، حيث قدّم تصاميم بغاية الضخامة من قماش التول والكشاكش، وزينها بعقدة الفراشة الضخمة، وقدّم تصميمًا باللون الأحمر مع طرحة طويلة من اللون عينه.

هذه هي أبرز التصاميم باللون الأحمر التي قدمها المصممون ضمن عروض أزياء أسبوع الموضة للهوت كوتور في باريس، لموسم ربيع وصيف 2019، فهل أعجبتكِ؟