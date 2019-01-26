عبايات كلاسيكية موضة 2019 لمختلف مناسباتِك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - العبايات الكلاسكية أساسية في أيّ مناسبة تتّسم ببعض الرسمية، سواء بالنهار أو السواريه في الليل، تتألق بها الصبايا وتتمتع أيضًا بالأسلوب المحتشم، مع لمسة الذوق والهوية العربية، التي لطالما نجدها بـ تصاميم العبايات مهما اختلف ستايلها، وإليكِ التفاصيل.

الستايل الواسع والمنسدل يناسب كثيرًا الصبايا بخاصة النساء الممتلئات قليلًا كالعباية من Angline، مع بعض التطاريز البسيطة حتى لا تبدي مبهرجة مع انسدال التصميم.

المناسبات الكلاسيكية ليس شرطًا أن تكون مطرزة بالكامل، فقد يكون كل ما تحتاجينه هو تطريز بسيط كالفروع البيضاء بـ رسومات الورود على التصميم من Abaya Jinan عباية جنان، نسقيها مع كعب مدبب أبيض أو فضي، وشنطة من اللون نفسه.

أما إن كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر فخامة، فستميلين إلى العبايات الملونة مع التطاريز أو الرسومات، كالموديل من الزين عباية Alzain Abaya، مع رسومات الورود الزرقاء، نسقيها مع حجاب أبيض، وشنطة لامعة أو مع الشرايط، لاطلالة فخمة وراقية.

الكشاكش بالعبايات تضيف لمسة شبابية إلى مظهركِ كالعباية من الزين Alzain Abaya، مع الكشكش على الجزء السفلي والأكمام، ولمسة الخامة اللامعة قليلًا، نسقي معها الحجاب الأسود من الستان الحريري، وحذاءً ملونًا لامعًا، ولا تنسي الاكسسوارات.

الفيلفت مع الستان المخمل من التصاميم الراقية التي تناسب أكثر حفلات المساء من عبايات جون Abayat Guin، اختاريها مع شوز حمراء، وطرحة سوداء لتضيف لكِ لمسة فخمة لاطلالتكِ ككل.

الياقة الكبيرة للعباية، قد يكون خياركِ الذكي في المناسبات الكلاسيكية نهارًا، كالموديل من عبايات مونيا Monya، نسقيها مع طرحة نود من البيج أو البيبي روز، وشنطة صغيرة الحجم بدرجات النود نفسها، للمسة هادئة تتماشى مع مناسبتِك.

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