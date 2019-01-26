أزياء محجبات: جاكيت تارتان لإطلالة شتاء 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - ظهرت جاكيت التارتان على واجهات المحلات بعد أن نفضت عنها الغبار وعادت للموضة في صيحة قديمة متجددة يرغب بها محبات القديم المتجدد. إليك أبرز تفاصيل هذه الصيحة القدية المتجددة وطرق تنسيقها:

- جاكيت تارتان بالوان لامتناهية: ما يميز تلك الجاكيت ان الوانها متداخلة مع بعضها البعض بشكل لافت ومنظّم.

فهي تتوفر بجميع الالوان منها الاحمر والبني والابيض والاسود.

لكن اجملها تلك الجاكيت الموزعة بين الرمادي والابيض.

-قصات تلبي الاذواق:تتوفر جاكيت الـتارتان بجميع القصات منها الطويلة والقصيرة والمتوسطة.

كلها تخاطب ذوق المرأة المحجبة وتعطيها حضورا بارزا.

-جاكيت الـتارتان ليست جديدة: لو قلبت صور والدتك او جدتك ستجدين ان تلك الجاكيت كانت حاضرة في السابق بغالبية اطلالتهما.

فهي قطعة قديمة ولكنها لا تموت لانها عملية وعصرية وتعود كل فترة لابرز المحلات العالمية.

-اكملي ستايلك بـ الحذاء الرياضي:لاكمال اطلالتك ارتدي حذاء رياضيا مع جاكيت الـتارتان فتحصلين على لوك رياضي وعصري.

-ماذا عن المنديل:من الافضل ان يكون المنديل موحد اللون ويكون لونه من قلب نقوشات الجاكيت.

لا تغامري بالمناديل الملونة لانها لا تتلاءم مع تلك الجاكيت.