مكياج جريء وتسريحات شعر عصرية من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - لقد حفلت بداية أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2019، بصيحات جمالية لافتة للنظر وخارجة عن المألوف، لا سيما لناحية المكياج وتسريحات الشعر، حيث شاهدنا رسمات عيون مميزة وعصرية وتسريحات شعر جريئة جداً وغير معهودة.

وفي ما يلي، جولة على أبرز صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي أُطلقت في أسبوع الهوت كوتور في باريس.



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إطلالات ديور الساحرة

كان مكياج العارضات خلال عرض دار ديور Dior لافتاً جداً وساحراً، لا سيما لناحية مكياج العيون، حيث تزينت عيون العارضات بأنماط ورسومات من الأيلاينر الأسود، إذ تم تحديد العينين بالأيلاينر الأسود، مع تطبيق خط من الكحل الأسود على الجفن العلوي والسفلي، فيما اعتمد أحمر الشفاه الزهري الهادئ. أما بالنسبة الى تسريحات الشعر، فاختارت أن تغطي ديور شعر العارضات بأكسسوار أسود لامع ملتف على الرقبة، واللافت كان تغطية وجه العارضات بشبك أسود مزين بحبات الكريستال.



مكياج مفعم بالأنوثة من جورج حبيقة

المكياج البرونزي هو السمة الأبرز في عرض دار جورج حبيقة، حيث اختارت مكياج العيون المعتمد على ظلال العيون البرونزية المات والمسحوبة الى الخارج، مع إضاءة الجفون العليا بظلال العيون الذهبية. كما تميزت عارضات جورج حبيقة بلون البشرة الموحد والشفاه الطبيعية اللامعة. أما تسريحات الشعر، فجاءت مفعمة بالأنوثة، حيث اعتمدت دار جورج حبيقة تسريحات الريترو مع الغرة الجانبية المنسدلة.



تسريحات شعر خارجة عن المألوف

ظهرت خلال عروض اليوم الأول لـ أسبوع الموضة الباريسي تسريحات شعر خارجة عن المألوف، كان من أبرزها تلك التي ظهرت على منصات عرض دار Iris Van Herpen، والتي تميزت بالغرة الأمامية ذات الأطراف الملونة، والمنسدلة على كامل الجبين. في المقابل، اعتمدت الدار نفسها على المكياج الطبيعي ولون البشرة الموحد. كما كان لافتاً المكياج السموكي القوي الذي اعتمدته دار طوني ورد، والذي ركز على الخطوط الملونة والعريضة على الجفون العليا، والتي تميزت بالجرأة.

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