فساتين زفاف 2019 من أسبوع الهوت كوتور في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - تتوالى العروض الخاصة بأسبوع الموضة للهوت الكوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2019، وقد شاهدنا العديد من العروض المُبهرة لمصممين عرب وأجانب، زينوا منصات العروض بأجمل التصاميم. ما هي حصة العروس من مجموعات المصممين ضمن عروض أزياء الهوت كوتور في باريس لموسم ربيع وصيف 2019 إليكِ جولة سريعة وأبرز الفساتين البيضاء التي قُدّمت لعروس 2019:

عروس ناعمة للمصمم طوني ورد

- قدّم المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward عروسًا ناعمة فائقة الأناقة بتصميم مميز، والفستان حمل تصميم Peplum الذي يجمع بين التنورة والذيل الطويل مع ياقة V Neck وتنورة مستقيمة القصة، مزودة بطبقة خلفية منحته لمسة ملوكية ولكن بأسلوب عصري.



الفستان الشفاف لعروس جورج حبيقة

يبدو أنّ التصميم ذا الأقمشة الشفافة، هي الأكثر رواجًا خلال المواسم المقبلة وتحديدًا لعروس ربيع وصيف 2019، حيث قدّم المصمم جورج حبيقة عروسًا ناعمة بفستان زفاف خارج عن المألوف وبعيدًا عن اللون الأبيض، وقدّم عروسه بفستان مطرز مع طرحة طويلة، للعروس الرومانسية والتي تهوى التصاميم التي تُبرز جمالها، فستان جورج حبيقة يناسبكِ!



جورج شقرا وعروس جريئة

لم ينسَ المصمّم جورج حبيقة جمال الفساتين المنفوشة..... الطويلة الضخمة، ولكن أحب أن يخرج قليلًا من دائرة الفساتين المطرزة بطريقة تقليدية، وزيّن فستان عروس ربيع وصيف 2019 بالخيوط على شكل دوائر صغيرة، إضافة إلى الريش الذي أعطى الفستان لمسة جميلة. حتى مكياج العروس أتى مميزًا وجريئًا، حيث اعتمدت اللون الأخضر في مكياجها، وزينت تسريحتها باكسسوار لافت وطرحة قصيرة.

بعد ساعات ستُعرض المزيد من التصاميم وطبعًا نحن بانتظار عروس زهير مراد وإيلي صعب، إضافة إلى تصاميم أخرى من دور أزياء عالمية.