تصاميم مجوهرات مميزة لإطلالة جريئة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 يناير 2019 10:28 مساءً - لفتت نظرنا في مجموعات المجوهرات الأخيرة التي قدّمتها أرقى الدور العالمية، الابتكار والإبداع في تنفيذ قطع فيها الكثير من الغرابة. لم تكن المجوهرات عبارة عن تصاميم كلاسيكية تقليدية اعتدنا رؤيتها، إنما حملت لمسة غرابة تتطلب منك الكثير من الجرأة لاختيارها.



اعتمد المصممون على خيالهم الواسع واستوحوا من الطبيعة وعالم الحيوانات وعالم الفضاء... وكل ما يمكن أن يلهمهم تصاميم مميز وفريدة، وقدّموها في قالب من الذهب سواء الأصفر أو الأبيض، مع أحجار كريمة من الألوان الزاهية.





من مجموعات دور المجوهرات العالمية، اخترنا بعض تصاميم العقود التي بدت فاخرة ولافتة، فتصاميمها ضخمة وبارزة، لا تليق بمشاويرك النهارية ومناسباتك البسيطة، إنما تناسب أهم السهرات والمناسبات لأنها تتميز بتصميم معقّد.





كما لفتتنا بعض الخواتم التي ستزيّن أصابع يديك بلمسة فاخرة وتعكس روح الرفاهية في إطلالاتك. هذه الخواتم يمكنك أن تكتفي بقطعة منها في سهراتك دون أن تضيفي إليها أي قطعة مجوهرات أخرى. فهي بحد ذاتها تحفة فنية!





شاهدي أجمل ما قدّمته دور المجوهرات العالمية من قطع غريبة ستجعل إطلالتك تبدو جريئة بالتأكيد.